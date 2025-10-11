“Lo Sport è Vita per Tutti”: il Lions Club Barcellona promuove inclusione e sport paralimpico con le scuole

Il Lions Club Barcellona Pozzo di Gotto, presieduto dall’Avv. Pina Rita Bruno, promuove l’evento “Scuole in Movimento – Lo Sport è Vita per Tutti”, un service dedicato all’inclusione e alla valorizzazione dello sport come strumento di crescita e partecipazione per tutti, con particolare attenzione alle persone con disabilità.

L’appuntamento si terrà giovedì 16 ottobre 2025, dalle ore 10:00 alle 12:00, presso il PalAlberti di Barcellona Pozzo di Gotto.

L’iniziativa rientra nel progetto distrettuale del Lions Club Distretto 108Yb Sicilia, guidato dal Governatore Diego Taviano, incentrato sul tema “Sport al servizio della persona con disabilità – promozione e agonismo”.

Delegata del service è la Dott.ssa Nadia Rivetti, attiva nel mondo paralimpico e promotrice di percorsi sportivi inclusivi.

Collaborazioni e patrocini

L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Barcellona P.G., rappresentato dall’Assessore alle Politiche Sociali Roberto Molino, e con il sostegno dell’ASP Messina, diretta dal Dott. Giuseppe Cuccì.

Presenti anche numerose realtà associative e sportive, tra cui:

Comitato Italiano Paralimpico (CIP)

FISDIR – Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali, Delegazione Sicilia

FITET – Federazione Italiana Tennistavolo, Comitato Regionale Sicilia

Federazione Italiana Giuoco Handball, Comitato Regionale Sicilia

Genius Polisportiva Pallamano

Caracocci Exclusive Sport Club

Atletica Duilia

Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Sicilia

Interventi previsti

Durante la mattinata interverranno:

Diego Taviano , Governatore Lions Club Distretto 108Yb

Avv. Pina Rita Bruno , Presidente Lions Club Barcellona P.G.

Dott. Roberto Molino , Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Barcellona P.G.

Dott. Salvatore D’Angelo , Presidente IV Circoscrizione Lions Club

Dott. Giuseppe Cuccì , Direttore Generale ASP Messina

Dott. Giuseppe L. Quattrocchi , UOC Riabilitazione Funzionale Barcellona, Referente Regionale Area Medica FISDIR

Dott. Giuseppe Iacono , Presidente di Zona 9 Lions Club

Avv. Giuseppina Siracusa , Delegata distrettuale al Service “Sosteniamo le Fragilità”

Dott. Francesco Giorgianni , Delegato Provinciale CIP Messina

Dott.ssa Roberta Cascio , Delegata FISDIR Regione Sicilia

Dott.ssa Carmen Pirri, Dirigente Scolastica I.C. L. Capuana Barcellona P.G.

Modera i lavori la Dott.ssa Roberta Macrì.

Sport e partecipazione attiva

L’iniziativa “Scuole in Movimento” coinvolgerà attivamente studenti e insegnanti in attività sportive dimostrative e inclusive. Tra le discipline previste: Tiro con l’arco, Atletica leggera (con la società Atletica Duilia), Tennis tavolo, Rugby, Pallamano, Padel

L’obiettivo è promuovere i valori dell’amicizia, del rispetto e dell’inclusione, offrendo ai giovani la possibilità di scoprire lo sport come strumento di socializzazione e benessere.

“Lo Sport è Vita per Tutti” rappresenta un esempio concreto di rete territoriale tra scuola, istituzioni e associazioni, unendo impegno sociale, educazione e partecipazione attiva.