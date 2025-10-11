Falcone, arrestato giovane per droga: sequestrati hashish e marijuana dai Carabinieri

I Carabinieri della stazione di Falcone, coordinati dal Comandante Floramo, hanno arrestato in flagranza di reato un giovane residente del luogo nell’ambito di un servizio di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti.

Durante una perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto e sequestrato circa 60 grammi di hashish e 50 grammi di marijuana, già suddivisi in dosi e pronti per la vendita.

Il giovane, assistito dall’avvocato Gaetano Pino, è stato condotto in caserma per le formalità di rito. Su disposizione del Pubblico Ministero Esposito, l’indagato è stato rimesso in libertà in attesa di ulteriori accertamenti investigativi.

L’operazione rientra nelle attività di controllo e prevenzione svolte quotidianamente dai Carabinieri di Falcone per contrastare la diffusione di droga nel territorio messinese.