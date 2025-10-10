Messina, evade dai domiciliari: trovato con una dose di crack

I Carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno arrestato in flagranza di reato un 47enne messinese, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato del reato di evasione dagli arresti domiciliari. L’episodio si è verificato nella zona sud di Messina, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato anche al contrasto dei reati legati agli stupefacenti.

L’evasione dagli arresti domiciliari

I militari hanno fermato un’autovettura guidata dall’uomo, a bordo della quale si trovava anche un altro soggetto con precedenti penali. Durante il controllo, il 47enne è stato immediatamente riconosciuto come persona sottoposta agli arresti domiciliari. L’uomo non è stato in grado di fornire alcuna giustificazione valida per il suo allontanamento arbitrario dall’abitazione, dove era ristretto per reati contro la persona e contro il patrimonio.

Sequestrata una dose di crack

A seguito di una perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di una dose di crack, motivo per il quale è stato segnalato alla Prefettura di Messina come assuntore di droghe.

Terminate le formalità di rito, il 47enne è stato ricondotto presso la propria abitazione, dove resterà agli arresti domiciliari, in attesa di essere processato per i reati contestati.

Questo intervento rientra nelle attività quotidiane dei Carabinieri della Compagnia di Messina Sud, impegnati nel controllo del territorio, nella prevenzione dei reati contro il patrimonio e nella lotta alla diffusione di sostanze stupefacenti.