Giornata della Salute Mentale: l’importanza del 10 ottobre

“La salute mentale nelle emergenze umanitarie”: questo il tema scelto per l’anno 2025 in occasione della Giornata mondiale della Salute Mentale, per supportare i bisogni di chi è stato colpito da emergenze umanitarie quali disastri ambientali, conflitti ed emergenze di salute pubblica.

Proprio ricordando il tema di quest’anno, Nicola Graziano, Presidente dell’UNICEF Italia, ha dichiarato:

“La salute mentale è un diritto. In tempi di crisi, il diritto alla salute mentale è gravemente a rischio. La prevenzione, promozione e cura della salute mentale è una delle principali priorità dell’UNICEF nei paesi in cui opera. Vogliamo ricordare che a livello globale, un adolescente su sette fra i 10 e i 19 anni soffre di disturbi mentali che compromettono la sua capacità di apprendere, relazionarsi e crescere e nel mondo quasi la metà dei disturbi mentali insorge prima dei 18 anni”.

Riconosciuta nel 1992 dall’ Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la ricorrenza si propone di sensibilizzare in merito alle tematiche connesse alla salute mentale: problematiche spesso silenziose, ma presenti e diffuse all’interno della nostra società.

I dati di Telefono Amico Italia

Telefono Amico Italia, l’organizzazione di volontariato che dal 1967 offre supporto a chi ha bisogno d’aiuto, fornisce numeri chiari: sono, infatti, trecento le persone che ogni giorno effettuano chiamate per chiedere aiuto.

L’organizzazione ha diffuso dei dati, dai quali emerge che, tra chi richiede supporto emotivo, i disagi segnalati prevalentemente e che emergono sono:

problemi economici (4726 segnalazioni, stabile rispetto anno precedente);

violenza fisica, psicologica e sessuale (4290, +11% rispetto anno precedente);

problemi lavorativi (3904, +11% rispetto anno precedente);

invalidità (3788, +24% rispetto anno precedente);

separazione/divorzio (3074, +3% rispetto anno precedente);

dipendenze (2666, +6% rispetto anno precedente);

internet e social network (1019, +4% rispetto anno precedente).

Gli ambiti che hanno avuto crescite più importanti sono autolesionismo (654 segnalazioni, +105 casi pari a +19%) e disturbi alimentari (860 segnalazioni, +134 casi pari a +18%).

Tra le persone che chiedono aiuto:

il 27% ha tra i 26 e i 35 anni;

ha il 21% tra i 19 e i 25 anni;

il 17% tra i 36 e 45 anni.

L’importanza del 10 ottobre

L’istituzione di giornate come questa, che accrescono la già grande sensibilità su tematiche come la salute mentale, di cui oggi leggiamo specialmente online, dimostrano come la possibilità di chiedere aiuto sia viva e percorribile.

Come afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella:

“Prendersi cura della propria salute mentale non è un bisogno secondario, bensì un diritto fondamentale che rafforza i pilastri della nostra convivenza”.

Riconoscere le proprie fragilità rappresenta un atto di consapevolezza, sicuramente non semplice o immediato, e chiedere aiuto è il primo passo per la svolta.