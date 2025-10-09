Terme Vigliatore, i cittadini di San Biagio protestano per l’antenna: “Una battaglia per la dignità del territorio”

È una vicenda che va avanti da molto tempo quella che coinvolge la frazione di San Biagio e che ha visto un gruppo di residenti opporsi con forza alla costruzione di una torre per le telecomunicazioni alta circa 40 metri nelle immediate vicinanze delle abitazioni e della piazza principale del paese.

La protesta è iniziata nel marzo 2024, quando un gruppo di cittadini – definito da alcuni “una piccola fetta del paese” – ha deciso di intraprendere un percorso legale per contrastare la realizzazione dell’impianto, considerato “una bruttura davanti alle case costruite con i sacrifici di una vita”.

Il comitato di residenti si è fatto carico delle spese legali affrontando due gradi di giudizio, ottenendo in un primo momento una vittoria davanti al TAR di Catania, che aveva accolto il ricorso dei cittadini. Tuttavia, la successiva decisione del CGA di Palermo, a seguito del ricorso presentato dall’azienda costruttrice Inwit S.p.A. – Vodafone Italia, ha ribaltato la sentenza iniziale, consentendo la realizzazione della struttura.

Una proposta alternativa rifiutata

Nel corso della vicenda, i cittadini raccontano di aver tentato una trattativa con l’azienda, proponendo un’area alternativa per l’installazione dell’antenna, più distante dalle abitazioni. Una residente si era detta disponibile a concedere gratuitamente un terreno per dieci anni, ma – riferiscono i cittadini – la proposta non è stata accettata.

Secondo i membri del comitato, il rifiuto avrebbe dimostrato “la volontà di imporre una scelta senza ascoltare la popolazione”, lasciando l’amaro in bocca a chi aveva sperato in una soluzione condivisa.

“Noi cittadini di San Biagio ci sentiamo dimenticati”

Oggi la grande antenna è diventata realtà, svettando sulla piazza di San Biagio, luogo di incontro per bambini, giovani e famiglie. “È una ferita nel cuore del paese – affermano alcuni residenti –. In questa piazza si svolgevano le funzioni religiose e le feste patronali: ora il panorama è cambiato per sempre”.

I cittadini lamentano inoltre una disparità di attenzione tra le diverse frazioni del comune: “A Vigliatore è stato realizzato un oratorio, a Terme ci sono più servizi”. La critica che arriva dai residenti è severa e tuona così:

“Noi a San Biagio, cittadini di serie C, ora saremo all’avanguardia e non ci mancherà più niente, perché noi ce l’abbiamo più lungo di tutti, noi adesso abbiamo un asso di mazze da 40 metri che padroneggia su tutto il paese di Terme Vigliatore e che fa da sfondo a soli 40 metri di distanza, dall’unica piazza della frazione di San Biagio di Terme Vigliatore, frequentata da tutti i bambini, ragazzi e giovani che giocano a calcio nel semicerchio della piazza, in assenza di un idoneo campo sportivo“.

La vicenda di San Biagio solleva interrogativi più ampi sul rapporto tra sviluppo tecnologico e tutela del territorio, ma anche sul coinvolgimento delle comunità locali nelle scelte che incidono sulla qualità della vita.

Nonostante la delusione per l’esito giudiziario, i cittadini della frazione ribadiscono di voler continuare a difendere “il diritto al rispetto e alla dignità del luogo in cui vivono”.

“Auguriamoci – concludono – che questa esperienza serva almeno a ricordare che anche le piccole comunità meritano ascolto, partecipazione e rispetto”.