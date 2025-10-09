L’eurodeputato Giuseppe Antoci porta a Bruxelles il caso della pirateria editoriale

“Difendere i giornalisti e l’editoria significa difendere i cittadini e il loro diritto a conoscere la verità.”

L’eurodeputato Giuseppe Antoci (M5S) ha presentato due interrogazioni parlamentari alla Commissione Europea, per chiedere risposta comune alla crisi del pluralismo in Italia e alla crescente pirateria digitale che colpisce il settore editoriale.

La prima interrogazione, elaborata partendo da uno studio della FIEG sulla diffusione illegale di giornali e riviste tramute piattaforme social e app di messaggistica, chiede regole europee per la tempestiva e permanente rimozione delle diffusioni illegali.

La seconda invece, si basa sulle conclusione del Media Pluralism Monitor 2025 dell’European University Insititute, che rappresenta per l’Italia un rischio medio-alto dovuto alla concentrazione della proprietà e alla mancanza di trasparenza nel mercato dei media.