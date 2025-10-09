Giornata dell’Alimentazione e Salute, il 12 ottobre a Furnari

Domenica 12 ottobre alle ore 17:00, presso Palazzo dei Principi Marziani a Furnari, si terrà la giornata dell’Alimentazione e Salute “Prevenzione delle malattie organiche e funzionali attraverso la dieta mediterranea”, organizzato dall’Associazione Culturale “Atena”, patrocinato dal Comune di Furnari.

L’evento, moderato dalla Dott.ssa Sebastiana Privitera, si aprirà con i saluti istituzionali di:

Dott. Felice Germanò , Sindaco del Comune di Furnari

, Sindaco del Comune di Furnari Dott.ssa Rosa Alba Bonanno , Presidente Ass. “Atena”

, Presidente Ass. Dott. Claudio Cannas , Presidente Lions Club Castroreale

, Presidente Lions Club Castroreale Dott. Alessandro Pitruzzella , Presidente Ordine dei Biologi Sicilia

, Presidente Ordine dei Biologi Sicilia Dott. Giacomo Caudo , Presidente Ordine dei Medici e degli Odontoiatri Prov. Messina

, Presidente Ordine dei Medici e degli Odontoiatri Prov. Messina Dott.ssa Sidoti Antonella , Presidente Ass. “Albatros”

, Presidente Ass. Dario Nostro, Presidente Ass. “All-in”

A seguire avrà inizio il seminario, al quale interverranno, esponendo diverse tematiche riguardanti alimentazione e salute:

Dott. Alessandro Bonanno , Tecnologo Alimentare – Studente SANU – “Nuove Frontiere della Prevenzione dietetica”

, Tecnologo Alimentare – Studente SANU – “Nuove Frontiere della Prevenzione dietetica” Sen. Dott. Domenico Scilipoti Isgrò , Medico Chirurgo e Ginecologo già Parlamentare e Senatore della Repubblica – “Alimenti come Prevenzione e Terapia”

, Medico Chirurgo e Ginecologo già Parlamentare e Senatore della Repubblica – “Alimenti come Prevenzione e Terapia” Dott. Marco Casciaro , Dirigente Medico UOSD Allergologia e Immunologia Policlinico di Messina – “Nutraceutici dell’Area Mediterranea e Patologie del Sistema Immunitario”

, Dirigente Medico UOSD Allergologia e Immunologia Policlinico di Messina – “Nutraceutici dell’Area Mediterranea e Patologie del Sistema Immunitario” Dott. Santo Carbone , Senior Life Science Advisor – “Nutraceutica del Terzo Millennio”

, Senior Life Science Advisor – “Nutraceutica del Terzo Millennio” Prof.ssa Daniela Metro , Prof Aggregato e Dirigente Medico – “La Salute a Tavola”

, Prof Aggregato e Dirigente Medico – “La Salute a Tavola” Prof Giacomo Dugo, Prof Emerito di Chimica degli alimenti Università di Messina – “L’Olio ed il Vino, Fondamenti Salutistici dell’Alimentazione Mediterranea”

Nel corso dell’evento verrà aperto un buffet curato dall’Associazione “Demetra”, saranno presenti esposizioni di produttori locali e sarà assegnata una premiazione di benemerenza cittadina.

Sarà possibile inoltre partecipare alla gara “Dolce della Tradizione”, portando un dolce fatto in casa che verrà valutato dal Prof. Carmelo Merenda.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al numero 349 6094497.