Chiuso il procedimento sulla gestione della discarica Sorbara

Si chiude con un’assoluzione piena la vicenda giudiziaria che vedeva coinvolto il sindaco di Rodì Milici, Eugenio Aliberti, finito sotto processo per presunte irregolarità nella gestione post mortem della discarica di contrada Sorbara.

Il giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Dott.ssa Genovese, ha pronunciato la sentenza di piena assoluzione per tutti gli imputati, stabilendo che “il fatto non sussiste”. Una decisione che mette definitivamente la parola fine a un procedimento che aveva gettato un’ombra sull’amministrazione comunale.

Il primo cittadino Aliberti è stato difeso con successo dall’avvocato Marilena Lopes, che ha sostenuto con fermezza la piena regolarità delle procedure adottate dal Comune e l’assenza di qualsiasi responsabilità penale a carico del sindaco.

Assolti anche l’ex responsabile dell’area tecnica, geom. Torre, assistito dagli avvocati Aloisio e Ravidà e il commissario Sajeva, anch’egli coinvolto nella medesima vicenda.

La sentenza riconosce come le attività di gestione e monitoraggio della discarica, una volta dismessa, siano state svolte in conformità alle normative vigenti, senza violazioni o omissioni da parte dei soggetti coinvolti.

Visibilmente soddisfatto il sindaco Aliberti: “Ho sempre avuto fiducia nella giustizia e oggi questa fiducia è stata premiata. È un grande sollievo per me, per la mia famiglia e per tutta la comunità di Rodì Milici.”

Con la decisione del Tribunale, si chiude così un capitolo complesso e si riapre un clima di serenità nella vita amministrativa del Comune.