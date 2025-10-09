Accreditamento istituzionale dei Servizi Trasfusionali Asp Messina: un traguardo di qualità e sicurezza

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina annuncia il rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento istituzionale per l’U.O.C. di Medicina Trasfusionale del P.O. “Barone Romeo” di Patti.

Il rinnovo ha validità biennale e coinvolge direttamente le sedi di Patti, Milazzo, Sant’Agata di Militello e Lipari, oltre all’autoemoteca di Patti, presidio essenziale per la raccolta mobile di sangue.

Il provvedimento, formalizzato con decreto regionale, certifica che tali strutture soddisfano i requisiti previsti dalle normative nazionali e regionali in termini di sicurezza, qualità ed efficienza.

L’accreditamento rappresenta una garanzia per i cittadini e conferma l’impegno dell’Asp di Messina nel fornire prestazioni trasfusionali di alto livello.

“L’accreditamento istituzionale – sottolinea il Capo Dipartimento dei Servizi e Direttore dell’U.O.C. Medicina Trasfusionale di Patti – costituisce un riconoscimento del lavoro di squadra quotidianamente svolto per garantire elevati standard di qualità, sicurezza e appropriatezza clinica.”

La Direzione Strategica dell’Asp di Messina, composta dal Direttore Generale, Giuseppe Cuccì, dal Direttore Sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi e dal Direttore Amministrativo Giancarlo Niutta evidenzia come questo traguardo sia un passo fondamentale per la sanità territoriale: