Patti: presentazione “Il silenzio dell’acqua” di Antonino Genovese

Un appuntamento imperdibile per gli amanti del noir e della narrativa italiana contemporanea. Questo, e non solo, costituirà la presentazione del romanzo “Il silenzio dell’acqua” (Fratelli Frilli Editore) di Antonino Genovese, autore di origine barcellonese, che avrà luogo venerdì 10 ottobre 2025, alle ore 18:30, presso la Biblioteca Villa Pisani di Patti (ME).

La presentazione e le performance in programma

A dialogare con l’autore sarà Teodoro Cafarelli, che accompagnerà il pubblico in un viaggio avvincente tra le atmosfere della sua Sicilia letteraria.

Le letture saranno affidate a Valentina Martino e Stefania Distefano, che daranno voce ai personaggi con interpretazioni intense e suggestive. Un momento speciale della serata sarà la messa in scena di un brano tratto dal romanzo, con una breve performance teatrale che permetterà ai presenti di immergersi ancora più profondamente nella storia.

“Il silenzio dell’acqua”: dentro il romanzo

“Il silenzio dell’acqua” è un noir dal ritmo serrato, a tratti crudo e brutale, ma intriso di speranza e amore. Genovese costruisce un intreccio narrativo avvincente, in cui la quiete apparente dei luoghi diventa teatro di segreti inconfessabili, verità sepolte e misteri che riaffiorano come correnti improvvise. Attraverso una prosa limpida e cinematografica, l’autore tratteggia personaggi complessi e paesaggi carichi di significato simbolico, regalando al lettore un’esperienza che va oltre la semplice indagine poliziesca: è un viaggio nell’animo umano e nelle ombre della provincia siciliana.

L’evento, organizzato dalla Libreria Capitolo 18 di Patti, è ad ingresso libero.