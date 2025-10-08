Papardo, Pink October 2025: il DH Oncologico si tinge di rosa

Ottobre è il mese della prevenzione del tumore al seno, e quest’anno l’Azienda Ospedaliera Papardo, con il patrocinio della Fondazione Siciliana per l’Oncologia, celebra l’iniziativa Pink October tingendo di rosa il Day Hospital Oncologico. L’iniziativa mira a sensibilizzare sull’importanza della diagnosi precoce e della cura tempestiva del cancro al seno, il tumore più diffuso tra le donne.

Prevenzione e diagnosi precoce: la chiave contro il tumore al seno

Il tumore al seno rappresenta oggi una delle principali sfide per la salute femminile. Partecipare a screening regolari, monitorare i segnali precoci e seguire percorsi di cura personalizzati sono strumenti fondamentali per aumentare le possibilità di guarigione. Pink October vuole ricordare che prendersi cura di sé non è mai una perdita di tempo, ma un investimento sulla vita.

Il ruolo della Fondazione Siciliana per l’Oncologia

La Fondazione Siciliana per l’Oncologia, guidata dal Prof. Vincenzo Adamo, supporta da sempre i pazienti oncologici sviluppando nuovi approcci diagnostici, terapeutici e riabilitativi. L’impegno della Fondazione si traduce in progetti innovativi e attività concrete a sostegno delle donne colpite da tumore al seno.

Il DH Oncologico dell’Azienda Papardo si colora di rosa

Durante il mese di ottobre, il DH Oncologico dell’Azienda Papardo diventa simbolo di sensibilizzazione, con iniziative mirate a promuovere la prevenzione e la salute femminile. La Direzione Strategica dell’Ospedale sottolinea l’importanza del benessere psicofisico delle pazienti e il ruolo centrale della Medicina Oncologica nella cura integrata del tumore al seno.

Ottobre non è solo un mese in calendario, ma un’occasione per educare, sensibilizzare e promuovere stili di vita sani. Il messaggio è chiaro: ascoltare i segnali del corpo, partecipare a controlli regolari e proteggere il proprio futuro sono gesti di amore verso se stesse.