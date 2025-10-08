Barcellona: oggi possibili disagi nella distribuzione idrica

L’Amministrazione comunale informa della possibilità di disagi nella distribuzione idrica nella giornata di oggi tra le ore 8:00 e le 15:45, a causa degli interventi previsti sulla rete elettrica da parte di Enel.
Le zone interessate dagli eventuali disagi sono: Sant’Antonino, Sant’Antonio e San Francesco di Paola.
L’avviso diramato comunica quanto segue:
“Nella giornata dell’08/10/2025 a causa di interventi previsti sulla rete elettrica da parte di Enel, tra le 8:00 e le 15:45, si potrà avvertire qualche disagio nelle zone di Sant’Antonino, Sant’Antonio, San Francesco di Paola.
I tecnici hanno già predisposto le reti idriche al fine di minimizzare i disagi per i cittadini.
Si invita l’utenza a razionalizzare il consumo fino alla risoluzione delle suddette problematiche.
Ringraziamo la cittadinanza per la collaborazione.
L’Amministrazione Comunale”.