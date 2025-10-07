Taormina, cocaina in auto, la gettano dal finestrino, due individui arrestati dai carabinieri

Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Stazione di Graniti e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Taormina hanno arrestato un 23enne e un 32enne, già noti alle forze dell’ordine, che hanno tentato di sbarazzarsi di un involucro contenente della cocaina quando sono stati avvistati dalle pattuglie dei Carabinieri, impegnate in un sevizio di controllo del territorio, finalizzato anche al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, i militari dell’Arma hanno avvistato l’autovettura con i due indagati ferma nei pressi dello svincolo autostradale di Giardini Naxos. Uno dei due, che si trovava fuori dal mezzo, alla vista dei militari ha tentato di disfarsi di un qualcosa che gettava oltre il ciglio della strada. L’azione dell’uomo è stata però notata dai Carabinieri che sono immediatamente intervenuti recuperando l’involucro, accertando che si trattava di un pannolino al cui interno erano occultate circa 90 grammi di cocaina.

A questo punto, ultimate le verifiche sul posto, militari operanti hanno proceduto all’arresto dei due individui ritenuti presunti responsabili del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. Condotti in caserma in stato di arresto, una volta ultimate le formalità di rito, i due arrestati sono stati ristretti agli arresti domiciliari, presso le rispettive abitazioni, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La droga è stata sequestrata e consegnata ai Carabinieri del RIS di Messina per le relative analisi di laboratorio.

L’operazione di servizio rientra nell’ambito della costante attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di stupefacenti condotta dai Carabinieri di Taormina nel territorio di loro competenza.