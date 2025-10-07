S. Stefano di Camastra: sequestrata una struttura ricettiva, denunciato il titolare

Controlli dei Carabinieri: accertate irregolarità in materia di sicurezza, lavoro nero e violazioni ambientali

Una struttura ricettiva del centro tirrenico è stata sequestrata dai Carabinieri della Compagnia di Santo Stefano di Camastra, al termine di una serie di controlli mirati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, alla tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro e al contrasto del lavoro nero.

Le verifiche sono state condotte con il supporto dei militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Messina e del personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Agata di Militello.

Le irregolarità accertate: occupazione abusiva, lavoro nero e violazioni sanitarie

Secondo quanto emerso dalle ispezioni, i militari hanno riscontrato numerose irregolarità: occupazione abusiva di oltre 500 metri quadrati di suolo demaniale; mancata redazione della documentazione di valutazione dei rischi; assenza di visite mediche obbligatorie per i dipendenti; mancata formazione del personale sui rischi per la salute e la sicurezza.

Inoltre, dalle verifiche effettuate su tutti i dipendenti, i Carabinieri hanno accertato la presenza di due lavoratori “in nero”, ed i militari dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Agata di Militello hanno contestato alcune violazioni relative all’Ordinanza di Sicurezza Balneare, nello specifico l’assenza di servizio di salvataggio e di idonee dotazioni e lo sversamento su suolo e sottosuolo di reflui domestici non autorizzati connessi all’utilizzo di una piscina privata ivi insistente. Pertanto, al fine di interrompere il perpetrarsi dello scarico, si è proceduto al sequestro amministrativo della linea di approvvigionamento delle acque.

Per interrompere lo scarico irregolare, i Carabinieri hanno proceduto al sequestro amministrativo della linea di approvvigionamento delle acque.

Denuncia e sanzioni per oltre 90mila euro

A seguito delle violazioni accertate, il titolare della struttura è stato denunciato in stato di libertà e destinatario di sanzioni e ammende per un importo complessivo superiore ai 90.000 euro.

Il Sindaco di Santo Stefano di Camastra, informato delle irregolarità, ha disposto la sospensione temporanea dell’attività. Tuttavia, i militari hanno accertato che la struttura continuava a operare nonostante i provvedimenti, motivo per cui il titolare è stato nuovamente deferito all’Autorità Giudiziaria per violazione dell’articolo 650 del Codice Penale.

Considerata la reiterazione delle violazioni, il G.I.P. del Tribunale di Patti, su richiesta della Procura della Repubblica, ha disposto il sequestro preventivo dell’intero immobile adibito ad attività ricettiva.

Si precisa, in ogni caso, che il procedimento pende tuttora in fase di indagini preliminari, e che, in ossequio del principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva di condanna, sarà svolto ogni ulteriore accertamento che dovesse rendersi necessario, anche nell’interesse degli indagati.