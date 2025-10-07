Messina, 19enne arrestato per atti persecutori e maltrattamenti in famiglia

Un 19enne messinese è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Messina Centro con le accuse di atti persecutori e maltrattamenti contro familiari o conviventi, commessi ai danni di una giovane ragazza con cui conviveva.

Il provvedimento di custodia cautelare in carcere nasce da un’indagine diretta della Procura Peloritana e condotta dai Carabinieri della Stazione di Messina Camaro, la quale ha permesso di documentare reiterate aggressioni, sia fisiche che verbali, che hanno generato nella donna un grave stato di ansia e timore per la propria incolumità.

Gli accertamenti svolti sono stati riepilogati in un’informativa redatta dai militari dell’arma e trasmessa all’Autorità Giudiziaria, che ha ritenuto valide le condizioni per emettere la misura cautelare nei confronti del giovane.