Il Lions Club Castroreale promuove “Liberi di leggere” per la settimana della salute e del benessere mentale

In occasione della settimana della salute e del benessere mentale, il Lions Club Castroreale promuove l’iniziativa “Liberi di leggere – Donare un libro per donare speranza” : un gesto di solidarietà che unisce la comunità esterna a chi si trova in carcere, pensato per arricchire la biblioteca della Casa Circondariale di Barcellona P.G., in particolare in quell’ala dove si trovano ristretti i detenuti affetti da malattie della sfera mentale.

Come funziona l’iniziativa?

Per partecipare all’iniziativa, occorre recarsi presso le seguenti librerie di Barcellona che vi aderiscono:

Mondadori Bookstore, Via Umberto 1° n.229

Il Mondo della Carta Stampata, Via Marconi n.80

L’Incanta Storie, Via Garibaldi n.38

Libreria Gutenberg, Largo F. D’Amico n.45

AR Libri, Via J. F. Kennedy, n.323/24

Dopo aver scelto il libro che si ritiene possa essere un bel dono o un valido strumento di crescita, serve consegnarlo alla cassa specificando che è destinato all’iniziativa “Liberi di leggere”.

“Un libro è una finestra, una porta, un viaggio. Per chi è recluso, la lettura non è solo un passatempo, ma un ponte essenziale verso la crescita personale, la riscoperta di sé e l’opportunità di immaginare un futuro diverso.”