A palazzo Fazio la mostra “Venti di libertà, l’autodeterminazione dei casali di Castroreale: la nascita di Barcellona P.G. 1835”

“Venti di libertà, l’autodeterminazione dei casali di Castroreale: la nascita di Barcellona P.G. 1835” è il titolo dell’evento che si terrà a palazzo Fazio sabato 11 ottobre a partire dalle 16.30. La manifestazione rientra nella quarta apertura nazionale di biblioteche e archivi privati, fondazioni e musei “Carte in dimora” organizzato dall’ADSI (Associazione dimore storiche Italiane ETS), col patrocinio dell’Unesco, dell’Anci, della DGBDA (Direzione generale biblioteche e diritto d’autore), dell’associazione nazionale “Case della Memoria” e del Touring Club Italiano.

In occasione del 190esimo anniversario della nascita di Barcellona saranno presentati nei saloni di palazzo Fazio documenti originali relativi al distacco dei casali barcellonesi da Castroreale custoditi presso la biblioteca comunale “Nannino Di Giovanni”. L’esposizione includerà riferimenti sul ruolo di palazzo Fazio come testimonianza di uno dei primi insediamenti della città, in quanto ubicato in via Immacolata, antico asse viario di Castroreale. Nella “sala oro” del palazzo saranno esposti la bandiera originale dell’epoca e il documento regio che sancisce la nascita della nuova città. All’uopo il Comune avvierà una campagna di fundraising per il restauro del gonfalone.

Nel corso della serata si svolgerà una cerimonia di presentazione. Dopo i saluti iniziali della presidente ADSI sezione Sicilia Venera Bruno Statella di Spaccaforno, del sindaco di Barcellona Pinuccio Calabrò e l’assessora alla cultura Angelita Pino, interverranno S.E. ambasciatore Sebastiano Fulci, Andrea De Pasquale, direttore generale del Ministero della Cultura e Antonino Pulejo. Relazioneranno sui documenti storici Salvatore Scilipoti e Andrea Italiano.

Parteciperà all’evento il coro polifonico “Overture” di Barcellona, finalista a “Italia’s Got Talent 2025” diretto da Dominga Raimondo.