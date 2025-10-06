“Tradizione e futuro: la forza delle lingue”, il Liceo Medi premia le eccellenze nelle lingue antiche e moderne

Consegnate oltre 120 certificazioni linguistiche internazionali agli studenti del Liceo Medi di Barcellona Pozzo di Gotto. La Dirigente Lemmo: “Un percorso di crescita e apertura al mondo”.

Dopo la prima giornata dedicata ai riconoscimenti artistici e sportivi, il Liceo Medi ha celebrato una nuova tappa del suo percorso d’eccellenza con la cerimonia di premiazione “Tradizione e futuro: la forza delle lingue”. Nell’Aula Magna del Plesso Valli, alla presenza di studenti, docenti e genitori, sono stati premiati circa 120 alunni che hanno conseguito certificazioni linguistiche internazionali riconosciute da enti di prestigio mondiale.

La cerimonia si è aperta con l’intervento della Dirigente Scolastica, prof.ssa Ester Elide Lemmo, affiancata dalla collaboratrice prof.ssa Isabella Di Santo e dalla referente per le certificazioni linguistiche, prof.ssa Annalisa Drago Ferrante, che hanno sottolineato l’importanza di un percorso formativo fondato sull’apertura interculturale e sull’apprendimento permanente.

Oltre 120 certificazioni internazionali: un primato per il Liceo Medi

Gli studenti premiati hanno superato con successo gli esami di diversi enti linguistici internazionali, dopo aver frequentato i corsi organizzati dalla scuola.

Nel dettaglio:

Inglese – Certificazioni Cambridge (livelli B1, B2, C1) – docenti: prof.sse Anversa, Coppolino, Drago, Russo, Terranova, Quattrocchi;

Francese – Certificazioni DELF (B1, B2) – docenti: prof.sse Bartolone, Coppolino;

Spagnolo – Certificazioni DELE (A2, B1, B2) – docenti: prof.sse Casal, Presti;

Tedesco – Certificazioni Goethe (A2) – docente: prof. Maio.

Accanto alle lingue moderne, il Liceo Medi continua a promuovere lo studio delle lingue classiche: premiati infatti anche gli studenti che hanno conseguito la certificazione CUSL in latino (livelli A1, A2, B1), seguiti dalle docenti Bruno e Ingemi.

Esperienze di mobilità internazionale e formazione globale

Durante la cerimonia sono state premiate anche due alunne del Liceo Linguistico che hanno trascorso l’intero anno scolastico 2024-2025 all’estero, rispettivamente in Francia e Cina, nell’ambito dei programmi di mobilità internazionale.

Un’esperienza formativa di grande valore, che conferma l’impegno dell’Istituto nella costruzione di una cittadinanza europea e globale.

Un Liceo sempre più internazionale

Il Liceo Medi continua a distinguersi per l’alto livello di preparazione dei suoi studenti e per l’offerta formativa orientata all’internazionalizzazione.

Dopo le recenti premiazioni per il Certamen Ciceronianum, il Certamen Peloritanum, la borsa di studio estiva in Irlanda e la partecipazione al progetto NHSMUN di New York, la scuola si conferma una delle realtà educative più dinamiche del territorio.

La Dirigente Lemmo ha evidenziato come “le certificazioni linguistiche rappresentino una chiave fondamentale per il futuro scolastico e professionale dei ragazzi, strumenti di crescita personale e di dialogo interculturale”.

Prossime tappe: Erasmus Days e nuove mobilità

Le premiazioni delle certificazioni e delle mobilità internazionali rientrano nel più ampio progetto di internazionalizzazione del Liceo Medi, che culminerà in una terza giornata dedicata agli Erasmus Days, con la consegna di nuovi riconoscimenti legati alle esperienze all’estero.

Un percorso che unisce tradizione e innovazione, valorizzando le competenze linguistiche come ponte tra culture e come risorsa per il futuro.