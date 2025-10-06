Spice Express: oltre 200 anni di carcere per il traffico di droga tra Barcellona e Milazzo

È arrivata venerdì la sentenza che chiude il processo abbreviato legato all’operazione antidroga “Spice Express”, una delle inchieste più imponenti degli ultimi anni sul traffico di stupefacenti a Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo.

Il gup di Messina Salvatore Pugliese ha emesso 26 condanne e 3 assoluzioni nei confronti dei 29 imputati, per un totale di oltre 200 anni di carcere. In diversi casi le pene decise dal giudice hanno superato le richieste formulate dall’accusa.

L’inchiesta Spice Express ha smascherato la rete del narcotraffico messinese

L’indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Messina e condotta dai Carabinieri del Reparto Operativo di Messina e della Compagnia di Barcellona, ha svelato l’esistenza di un gruppo criminale organizzato attivo dal 2019.

L’organizzazione importava grandi quantità di droga da Olanda, Campania, Calabria e Lombardia, distribuendo poi spice, cocaina e marijuana nelle principali piazze dello spaccio di Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo.

La “spice X” era la sostanza più richiesta: una droga sintetica altamente pericolosa, capace di provocare danni cerebrali gravi e irreversibili.

Secondo gli inquirenti, a gestire il traffico era Filippo Genovese, 38 anni, barcellonese noto come “lo Scozzese”, oggi collaboratore di giustizia. Con lui anche Gabriele Abbas, altro ex gestore della rete, che ha deciso di collaborare con la magistratura, consentendo di ricostruire ruoli e dinamiche del gruppo.

Il processo e le posizioni degli imputati

Durante la fase conclusiva del giudizio, i pubblici ministeri Francesco Massara e Roberto Conte (DDA di Messina) insieme a Veronica De Toni (Procura di Barcellona) hanno sostenuto la credibilità dei collaboratori Filippo Genovese e Alessia Agata Fugazzotto.

Le difese – rappresentate dagli avvocati Gaetano Pino e Fabio Catania – hanno invece contestato la genuinità delle loro dichiarazioni, chiedendo di ridimensionare il peso delle testimonianze.

Il verdetto del 3 ottobre 2025 ha confermato gran parte delle accuse, riconoscendo la struttura organizzata e armata del gruppo criminale, composto da oltre dieci persone.

Le principali condanne decise dal gup Pugliese

Tra le pene più significative:

Emanuele Nastasi : 18 anni (pena più alta)

Giuseppe Maiore : 15 anni

Domenico Cambria : 16 anni e 2 mesi

Luigi De Gaetano : 14 anni

Francesco D’Amico e Giacomo Oneto : 13 anni ciascuno

Mariano Foti e Gianluca La Cava : 13 anni

Filippo Genovese : 10 anni

Ambra Cambria , Michel Baccarini e Stefania Antonuccio : 10 anni

Gabriele Antonino Abbas : 6 anni (collaboratore)

Alessandro Abbas : 6 anni e 8 mesi (collaboratore)

Efisio Ruggeri : 4 anni e 8 mesi più 50mila euro di multa

Giovanni Sofia : 6 anni e 20mila euro di multa

Giuseppe Alosi: 8 anni e 4 mesi di reclusione

8 anni e 4 mesi di reclusione Salvatore Biscari : anni 1 e sei mesi e 3.000 euro di multa

: anni 1 e sei mesi e 3.000 euro di multa D’Allura Antonino : 12 anni di reclusione

: 12 anni di reclusione D’Amico Francesco : 13 anni di reclusione

: 13 anni di reclusione Aniello Di Natale: 4 anni di reclusione e 50 mila euro di multa

4 anni di reclusione e 50 mila euro di multa Floramo Caterina: 8 anni e sei mesi di reclusione

8 anni e sei mesi di reclusione Ahmed Hamzaoui: 4 anni e 8 mesi di reclusione e 20 mila euro di multa

4 anni e 8 mesi di reclusione e 20 mila euro di multa Giuseppe Maiorana: 6 anni e 8 mesi di reclusione e 20mila euro di multa

6 anni e 8 mesi di reclusione e 20mila euro di multa Giacomo Oneto: 13 anni di reclusione

13 anni di reclusione Alexey Rozanov: 8 anni di reclusione

8 anni di reclusione Terrizzi Nicola: 4 mesi di reclusione e mille euro di multa

Assolti Alfio Campo, Marco Chiavi e Bartolo Costantino.

Un duro colpo al narcotraffico nel Messinese

L’operazione Spice Express ha rappresentato un colpo decisivo contro il traffico di droga nel territorio tirrenico di Messina, mettendo fine a una rete che per anni aveva rifornito centinaia di giovani tra Barcellona, Milazzo e i comuni limitrofi.

La sentenza segna un punto fermo nella lotta al narcotraffico organizzato in Sicilia, confermando l’impegno delle forze dell’ordine e della magistratura nel contrasto alle nuove droghe sintetiche.