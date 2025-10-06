“La voce del Silenzio”: l’installazione di Nino Abbate commuove il pubblico

Un profondo momento di arte e riflessione ha emozionato il pubblico del Museo Epicentro di Barcellona Pozzo di Gotto, nella frazione di Gala, dove è stata inaugurata la nuova installazione di Nino Abbate, intitolata “La voce del Silenzio: nell’immaginazione e nei sogni si rivela la realtà”.

L’evento, organizzato in collaborazione con la Galleria Progetto Città, rientra nel programma nazionale della 21ª Giornata del Contemporaneo AMACI e ha coinvolto numerosi appassionati, artisti e rappresentanti del mondo culturale.

Un’installazione che parla di dolore, memoria e speranza

L’opera, ideata e realizzata da Nino Abbate, è un potente messaggio di denuncia e sensibilità. L’artista ha utilizzato le doghe di una vecchia botte di vino, sulle quali ha inciso i nomi dei bambini uccisi nella Striscia di Gaza, trasformando materiali poveri in una testimonianza di dolore e memoria collettiva.

La visione dell’installazione, accompagnata da un suggestivo video realizzato da Gianluca Abbate, ha profondamente colpito il pubblico. Il filmato mostra immagini della guerra a Gaza, dei bambini affamati e feriti tra le macerie, restituendo un impatto emotivo diretto e autentico.

Come nelle migliori espressioni dell’Arte Povera, Abbate riesce a dare voce alla materia, trasmettendo un messaggio universale sulla sofferenza e sulla responsabilità dell’umanità di fronte alla violenza.

Arte contemporanea come specchio della realtà

Nel catalogo dell’evento, con testo introduttivo di Andrea Cristelli, viene sottolineato il significato profondo dell’opera e il ruolo dell’arte contemporanea come strumento di consapevolezza. Cristelli ne ha illustrato la genesi e la portata simbolica, seguito dall’intervento dello stesso Nino Abbate, che ha raccontato al pubblico il percorso creativo e spirituale che ha portato alla nascita dell’installazione.

L’esposizione si è trasformata così in un momento di riflessione collettiva sul rapporto tra arte e realtà, sulla fragilità dell’infanzia e sulla necessità di dare voce a chi non può più parlare.

Un catalogo ricco di contributi culturali

All’interno del catalogo figurano importanti contributi di autori e artisti che hanno arricchito l’iniziativa con testi, poesie, fotografie e opere visive:

Antonio Franco Cassata , fondatore del Museo etnoantropologico “Nello Cassata”;

il poeta Bartolo Cattafi , con la poesia “Riparo”;

la scrittrice e saggista Patrizia Zangla , con “Esortazione alla lettura. Io leggo”;

il fotografo Angelo Gianluca Abbate , autore del video su Gaza;

l’architetto Marcello Crinò , con i suoi xerocollage sulla guerra;

l’artista e poetessa Salva Mostaccio , con la poesia “Scarpette bucate”;

e l’artista australiana Virginia Rayn, che ha presentato una mattonella d’arte dedicata ai temi sociali.

Un segno indelebile nella memoria collettiva

“La voce del Silenzio” si impone come un’opera di grande valore artistico e umano, capace di coniugare creatività e denuncia, immaginazione e memoria.

Un evento che lascia un segno nel percorso del Museo Epicentro, da sempre luogo simbolo dell’arte contemporanea indipendente in Sicilia, e che resterà come testimonianza storica di un’epoca segnata da conflitti e catastrofi sociali.