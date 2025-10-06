Barcellona, presentata la nuova stagione teatrale del Mandanici

Sabato mattina, la conferenza stampa della nuova stagione teatrale del Teatro Placido Mandanici “Luci sul Palcoscenico” con due cartelloni ricchi di appuntamenti

Sabato mattina, al Teatro Comunale Placido Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto, si è svolta la conferenza stampa di presentazione della stagione teatrale 2025/26, intitolata “Luci sul Palcoscenico”.

Un evento partecipato e carico di entusiasmo, che ha riunito istituzioni, operatori culturali, artisti e cittadini per svelare il nuovo cartellone di appuntamenti serali e matinée.

L’apertura: “Un bene comune che va coltivato”

L’incontro si è aperto con un video emozionante che ha ripercorso i momenti più significativi della scorsa stagione, ricordando il valore e la vitalità del nostro teatro, un bene comune che va coltivato e del quale è importante goderne per crescere come individui e come collettività.

Durante i saluti iniziali è stato ricordato il ruolo centrale del Mandanici, “diventato negli anni un punto di riferimento non solo per Barcellona Pozzo di Gotto, ma per tutto il territorio: un luogo che unisce generazioni e linguaggi diversi, sempre più aperto e vivo”.

Gli interventi istituzionali

Ha preso quindi la parola il Sindaco, avv. Pinuccio Calabrò, che ha espresso orgoglio per la crescita costante del teatro e per la qualità delle produzioni ospitate: un impegno, ha ribadito, “che continua a valorizzare il Mandanici come motore culturale e sociale della città“.

A seguire, l’Assessora alla Cultura e agli Spettacoli, avv. Angelita Pino, ha ringraziato il pubblico e i partner istituzionali, sottolineando come la nuova stagione «abbia il merito di tenere insieme intrattenimento e riflessione, tradizione e contemporaneità, con un’attenzione particolare al coinvolgimento dei giovani e delle scuole».

Infine, l’intervento dell’Esperto al Teatro, Alberto Maria Munafò, già direttore artistico, ha ricordato il percorso di crescita del Mandanici: «Un teatro che è diventato casa per artisti e spettatori, capace di unire qualità, emozione e partecipazione».

Il nuovo cartellone serale 2025/26

Con la proiezione delle locandine sul grande schermo, è stato svelato il cuore della conferenza: 17 appuntamenti che abbracciano musica, danza, comicità e teatro d’autore a partire dal 23 ottobre.

Ad aprire la stagione sarà “Queen at the Opera”, lo straordinario show rock sinfonico che celebra la leggenda dei Queen e di Freddie Mercury. Un’esperienza multisensoriale con orchestra dal vivo, luci spettacolari e voci liriche che reinterpretano brani immortali come Bohemian Rhapsody, We Are the Champions e Barcelona, in un connubio perfetto tra rock e musica sinfonica.

Seguirà “Soul Legacy – A Celebration of Soul and R&B”, un viaggio nella storia del soul attraverso le voci di Aretha Franklin, James Brown, Tina Turner, Marvin Gaye, Stevie Wonder e molti altri. Sul palco, cantanti straordinari e una band esplosiva per un tributo vibrante alla musica che ha segnato intere generazioni.

Non mancheranno i grandi protagonisti della comicità italiana. Ezio Greggio porterà in scena “Una vita sullo schermo”, uno spettacolo che ripercorre quarant’anni di televisione, cinema e costume italiano, tra aneddoti, satira e momenti esilaranti proiettati su grande ledwall.

Con Uccio De Santis, invece, il teatro si trasformerà in un luogo di incontro e risate: monologhi, sketch e racconti autobiografici daranno vita a uno spettacolo dinamico e coinvolgente, capace di mescolare ironia e vita quotidiana.

Grande attesa anche per Luca Ward con “Il talento di essere tutti e nessuno”, inedito e mai andato in scena nel comprensorio, un racconto intimo e ironico sul suo percorso umano e professionale. Un viaggio attraverso le molte vite dell’attore e doppiatore, tra riflessioni, emozioni e momenti di autentica leggerezza. Ennio, il concerto-evento dedicato alle grandi musiche da film di Morricone diretto dal Maestro Paolo Vivaldi. SI tratta del tributo più immersivo e coinvolgente in Italia e all’estero.

Il palcoscenico accoglierà anche due coppie amatissime del teatro italiano: Lopez & Solenghi, con “Dove eravamo rimasti”, uno show che alterna sketch, musica e contributi video in un’atmosfera di raffinata comicità; e Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio in “Plaza Suite”, elegante commedia ambientata in un hotel di lusso che racconta le fragilità e le piccole tragedie quotidiane con ironia e realismo.

Il teatro classico torna con “La scuola delle mogli” di Molière, interpretata da Matilde Brandi e diretta da Vito Cesaro. Un allestimento moderno e suggestivo, arricchito da musiche contemporanee e scenografie dinamiche, che affronta con attualità il tema della gelosia e del controllo nelle relazioni, in una riflessione sulla libertà femminile.

Spazio poi alla leggerezza e alla musica con Flora Canto e il suo “Me la canto e me la sogno… ancora!”: uno show ironico e brillante in cui l’artista racconta, tra canzoni e gag, le sfide quotidiane di una donna moderna, tra sogni, maternità e vita sui social.

L’eleganza e l’ironia tornano anche con Lorenzo Flaherty in “L’onorevole, il poeta e la signora”, una commedia degli equivoci che gioca con l’intelligenza e la seduzione, regalando al pubblico risate e colpi di scena.

Uno dei momenti più attesi sarà Federico Buffa con “Otto infinito – Vita e morte di un Mamba”, un tributo intenso e poetico a Kobe Bryant. Attraverso la sua inconfondibile narrazione, Buffa trasforma la storia del campione in una riflessione universale su ambizione, fallimento e riscatto.

Non mancherà la musica d’autore con “Parole di Faber”, il grande tributo a Fabrizio De André. Un concerto emozionante, fedele agli arrangiamenti originali e capace di restituire la poesia e l’autenticità del cantautore genovese, tra le note di Bocca di Rosa, La guerra di Piero e Creuza de mä.

Infine, il cartellone propone un’esperienza unica con Adriano Formoso e il suo “Formoso Teraphy Show”, che unisce psicologia, musica e ironia in un percorso di crescita personale ed emozionale.

A chiudere la stagione, Maurizio Battista, con il suo nuovo spettacolo, un viaggio ironico tra vita quotidiana e introspezione, dove comicità e riflessione si incontrano in perfetto equilibrio.

Matinée: “Ragazzi a Teatro”

Accanto al cartellone serale, è stato confermato anche il programma dedicato alle scuole: “Ragazzi a Teatro”, con musical, classici rivisitati e spettacoli di prosa pensati per avvicinare le nuove generazioni al palcoscenico.

Un’iniziativa educativa che, come ricordato dagli organizzatori, rafforza il legame tra scuola e cultura, offrendo ai più giovani occasioni di crescita e partecipazione.

Conclusione e ringraziamenti

La conferenza si è chiusa con i ringraziamenti agli artisti, alle istituzioni e alla stampa, che con il loro lavoro contribuiscono a far conoscere e valorizzare le attività culturali del nostro territorio.

L’appuntamento si è chiuso con un’anteprima video che ha mostrato le prime immagini degli spettacoli in arrivo, suscitando entusiasmo e applausi. La stagione 2025/26 del Mandanici è pronta un programma vario e di qualità, pensato per abbracciare pubblici diversi e continuare a fare del nostro teatro un punto di riferimento, acceso di nuove luci sul palcoscenico.