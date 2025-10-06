Barcellona Pozzo di Gotto: Suoni in convivio nell’Auditorium San Vito

Ieri sera, nell’Auditorium San Vito, l’interessante evento musicale “Suoni in convivio” in due parti, organizzato dalla Scuola di formazione corale e musicale “I Piccoli Cantori”, diretta da Salvina Miano. Nella prima parte il saggio della classe di violino, nella seconda parte il Concerto di musica da camera. E su questo concerto ci vogliamo soffermare, per due motivi.

La prima sezione del concerto di musica da camera

Intanto perché si tratta di un gruppo di giovani musicisti che provengono dal “vivaio” dei Piccoli Cantori, e in secondo luogo perché hanno proposto un programma particolare. Il gruppo è formato da Maria Chiara Perdichizzi (violinista), Anita Munafò (pianista e accompagnatrice al piano dei Piccoli Cantori), Francesco Munafò (pianista), Gabriele Mariano Giuliano (sassofonista); Vincenzo Buzzanca (cornista). Il programma ha visto una prima sezione con musica di Franz Schubert, la Fantasia in fa minore op. 103, per pianoforte a due mani, e Franz Liszt, la Parafrasi sul Rigoletto, per pianoforte.

La seconda sezione

Nella seconda sezione è stato di scena il Novecento, ancor oggi poco praticato nei concerti quasi per una sorta di avversione da parte di tanti musicisti e direttori artistici verso la musica d’oggi. I giovani musicisti hanno proposto un brano di Arturo Marquez, un musicista messicano nato nel 1950. Il brano, intitolato “Danzón n. 2” (arrangiamento di Riko Higuma) è stato eseguito al pianoforte, sassofono soprano e violino. E’ stata poi la volta di Eric Ewazen, musicista USA, nato nel 1954, con il “Trio per corno, violino e pianoforte”. Infine la “Pequeña Czarda” (Piccola ciarda) per pianoforte e sassofono contralto, dello spagnolo Pedro Iturralde (1929-2020), un compositore che si muoveva tra la musica classica e il jazz.

Un grande plauso a questi giovani e talentuosi musicisti, in un periodo in cui la musica, quella vera, indipendentemente dai generi, si sta smarrendo sommersa da un mare di musica pessima, e da una scarsa conoscenza della storia della musica da parte degli ascoltatori.