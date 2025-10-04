Domenica 5 ottobre torna il Mercatino del Riuso all’Oasi

Dopo la parentesi estiva a Calderà, torna in centro Città uno degli appuntamenti tradizionali. Il Mercatino del Riuso si terrà domenica 5 ottobre, dalle ore 9:00 alle 13:00, presso i Giardini Oasi.

Organizzato nell’ottica della promozione dell’economia circolare e del consumo consapevole, il mercatino si conferma un’occasione preziosa per cittadini, famiglie, collezionisti e curiosi che desiderano acquistare, scambiare o semplicemente riscoprire oggetti usati ma ancora in ottime condizioni.

Tra le bancarelle sarà possibile trovare articoli per la casa, abbigliamento, libri, giocattoli, oggetti vintage, artigianato e tanto altro. Un evento pensato per ridurre gli sprechi, valorizzare il riuso e incentivare uno stile di vita più attento all’ambiente.

L’iniziativa è aperta a tutti e rappresenta un momento di socialità, condivisione e sensibilizzazione.