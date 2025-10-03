Messina, sequestrati 110 mila euro di indebite erogazioni pubbliche

La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito un provvedimento di sequestro preventivo per una cifra complessiva di 110 mila euro a carico di tre soggetti dell’area nebroidea, indagati per le ipotesi di reato di “Indebita percezione di erogazioni pubbliche” e “Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”.

Il decreto, emesso dall’Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Messina, nasce dalle indagini coordinate dai Procuratori Europei Delegati Calogero Ferrara e Amelia Luise dell’European Public Prosecutor’s Office of Palermo (EPPO).

Le indagini

L’indagine, condotta dalla Sezione Operativa di Messina nel periodo da dicembre 2023 ad agosto 2024, ha permesso di disvelare irregolarità integranti specifiche ipotesi di reato, poste in essere da tre imprenditori della zona nebroidea i quali, al fine di ricevere aiuti comunitari, presentavano istanze all’AGEA contenenti dati falsi o comunque privi delle informazioni dovute.

In tale ambito, infatti, l’esame della documentazione fornita dall’A.G.E.A. con riguardo ai finanziamenti finalizzati allo sviluppo agro-pastorale erogati tra il 2014 e il 2024, unitamente all’analisi dei rapporti finanziari, ha consentito di accertare che gli indagati avevano ottenuto indebitamente erogazioni a seguito di istanze fondate su contratti di locazione di terreni ad uso pascolo ritenuti falsi, per un ammontare complessivo pari a circa 110.000 euro.

Disposto il sequestro per 110 mila euro di beni

Con il citato Decreto è stato, quindi, disposto il sequestro delle somme disponibili sui conti correnti riconducibili agli indagati ovvero, per la parte residua non rinvenuta, sui beni di corrispondente valore e fino al raggiungimento del predetto importo, quale profitto ingiusto dei delitti contestati.

Oltre al provvedimento cautelare reale sono state notificate le informazioni sul diritto di difesa ai 3 indagati interessati dal sequestro.

È obbligo rilevare che gli indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, pur gravemente, e che la loro posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo l’emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.