Messina, sciopero generale: la manifestazione per la Sumud Flotilla

Anche Messina si mobilita, con un corteo in partenza da Piazza Antonello alle ore 09:30 di questa mattina, per prendere parte ad una protesta che ha visto l’ampia partecipazione di migliaia di persone, inclusa una forte componente studentesca.

Oggi lavoratori e studenti di tutto il Paese scendono in piazza per aderire allo sciopero generale nazionale, indetto per protestare contro il blocco israeliano della Global Sumud Flotilla.

Hanno aderito Cgil Messina, Coordinamento Messina Palestina, Collettivo Malerba, mentre in ambito studentesco figurano Rete degli Studenti Medi e UDU Messina.

In particolare, quest’ultima realtà studentesca aveva già dato voce alla protesta nella giornata di ieri, con l’occupazione pacifica dell’Aula Mostre del DICAM (Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne) dell’Università degli Studi di Messina, oltre che in passato promuovendo iniziative seminariali di divulgazione sul tema della questione palestinese.

“Ancora una volta di fronte al genocidio cittadini e cittadine hanno risposto alla chiamata. Il movimento per la Palestina non si arresta. Il sentimento è forte, ovunque la gente sta rispondendo e sa da che parte stare contro il genocidio e la complicità dei governi”. Queste le parole di Irene Munafò del Collettivo Malerba, presente alla manifestazione ancora in corso.