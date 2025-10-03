Barcellona, “Matinèe musicali”: tre giorni all’insegna della musica

Un momento di cultura, tradizione e socialità: l’Associazione Culturale Musicale “E. Russo” APS promuove la seconda edizione delle Matinée musicali, un’iniziativa che unisce la passione per la buona musica con la valorizzazione del territorio e della comunità.

Il programma prevede tre esibizioni mattutine, tutte a ingresso libero, che si terranno nei sagrati delle chiese di Barcellona Pozzo di Gotto, subito dopo la celebrazione delle Sante Messe domenicali. Un’occasione unica per vivere la musica non solo come intrattenimento, ma anche come momento di condivisione e di incontro tra cittadini.

Il calendario degli eventi:

Domenica 5 ottobre 2025 : al termine della Santa Messa delle ore 10:30, esibizione musicale presso il sagrato del Duomo di S. Maria Assunta a Pozzo di Gotto.

: al termine della Santa Messa delle ore 10:30, esibizione musicale presso il sagrato del a Pozzo di Gotto. Domenica 12 ottobre 2025 : dopo la Messa delle ore 10:30, concerto sul sagrato della Chiesa di S. Giovanni Battista in Barcellona P.G.

: dopo la Messa delle ore 10:30, concerto sul sagrato della in Barcellona P.G. Domenica 19 ottobre 2025: a conclusione della Messa delle ore 11:00, performance musicale davanti alla Basilica di San Sebastiano Martire in Barcellona P.G.

L’iniziativa, realizzata con il patrocinio della Regione Siciliana e del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, vuole rafforzare il legame tra la musica e la città, portando le note e le armonie direttamente nei luoghi simbolo della comunità.

L’organizzazione ha rivolto un ringraziamento speciale ai parroci delle parrocchie ospitanti, che con la loro disponibilità hanno reso possibile la manifestazione.