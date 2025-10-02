Milazzo, prosciolti gli imputati nel caso FMD: “Il fatto non sussiste”

Si è chiusa con un proscioglimento pieno la vicenda giudiziaria che vedeva imputati l’imprenditore Fabio Midili, legale rappresentante della società FMD S.r.ls., difeso dall’avv. Sebastiano Campanella, e l’architetto Giuseppe Saja, difeso da Bonaventura Candido, accusati di tentata turbativa d’asta e falso ideologico in relazione a una gara bandita dal Comune di Milazzo per l’affidamento del servizio di rimozione, trasporto e custodia dei veicoli.

L’indagine era scaturita da un esposto presentato da un concorrente, che aveva contestato la presunta mancanza dei requisiti di idoneità dell’area indicata dalla FMD per svolgere il servizio. Al centro della contestazione vi era una perizia giurata redatta dall’architetto Saja, ritenuta falsa dall’accusa perché avrebbe attestato la conformità di un terreno che, secondo la Polizia Municipale e il Pubblico Ministero, non rispettava i parametri urbanistici richiesti dal bando.

La richiesta di rinvio a giudizio e l’udienza preliminare

Il Pubblico Ministero dott. Giuseppe Verzera aveva formulato la richiesta di rinvio a giudizio per entrambi gli imputati, ipotizzando l’utilizzo di un documento mendace per alterare l’esito della gara. L’udienza preliminare si è celebrata davanti al Gup dott. Giuseppe Caristia lo scorso 1° ottobre 2025.

Nonostante le richieste della Procura, il giudice ha accolto in toto la linea difensiva sostenuta dagli avvocati Sebastiano Campanella (difensore di Midili) e Bonaventura Candido (difensore di Saja), pronunciando una sentenza di proscioglimento con la formula “perché il fatto non sussiste”.

La decisione del Gup: nessuna falsità nella perizia

Secondo il Gup Caristia, non vi era alcuna falsità nella relazione tecnica predisposta dall’architetto Saja, ma solo una diversa interpretazione normativa, già condivisa in precedenza dallo stesso Comune di Milazzo, che per quattro mesi aveva ritenuto idonea la medesima area concedendo a FMD un’assegnazione provvisoria.

La difesa ha evidenziato come l’idoneità dell’area non fosse un requisito di partecipazione alla gara, ma solo una condizione per l’avvio effettivo del servizio: anche in caso di aggiudicazione, la ditta avrebbe potuto indicare un nuovo sito entro i termini previsti.

Proscioglimento pieno e fine della vicenda giudiziaria

La caduta dell’accusa di falso ha automaticamente fatto venir meno anche l’ipotesi di turbativa d’asta, fondata proprio sulla presunta mendacità della perizia. Per questo, entrambi gli imputati sono stati assolti da ogni addebito.

La sentenza del Gup Caristia chiude così una vicenda che aveva suscitato attenzione a Milazzo e nel comprensorio, soprattutto per i riflessi sull’affidamento di un servizio delicato come la rimozione e custodia dei veicoli.