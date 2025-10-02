Messina: laurea alla memoria per Sara Campanella

A Sara Campanella verrà riconosciuta la laurea per il CdL in “Tecniche di Laboratorio Biomedico”

Sara Campanella, studentessa presso l’Università degli Studi di Messina e vittima del femminicidio avvenuto lo scorso 31 marzo, riceverà la laurea Honoris causa e post mortem.

La decisione è stata comunicata al Senato Accademico dalla Magnifica Rettrice Giovanna Spatari, la quale annuncia che la cerimonia si terrà giovedì 23 ottobre.

Premiato il cortometraggio “Fili invisibili”

Lo scorso 28 settembre era stato premiato il cortometraggio dal titolo “Fili invisibili”, realizzato dalle classi dell’ITT-LSSA Copernico di Barcellona P.G. e incentrato sui femminicidi di Sara Campanella e Graziella Recupero.

Il riconoscimento è arrivato a Palermo nel corso delle Giornate del Cinema per la scuola, promosse dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.