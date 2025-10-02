Messina, insediato il Comitato per la partecipazione della Casa di Comunità dell’Asp

Nella mattinata di ieri, mercoledì 1 ottobre, è stato sottoscritto il protocollo di intesa e insediato il Comitato per la partecipazione della Casa di Comunità dell’Asp di Messina.

Questo nuovo organismo è tra le strutture previste dal PNRR per l’assistenza sanitaria territoriale e promuove la partecipazione della comunità per garantire che le Case della Comunità rispondano ai bisogni della popolazione e offrano servizi coordinati e continui.

Per la loro connotazione, le Case di Comunità Hub sono concepite come luogo di partecipazione attiva e di valorizzazione di tutte le risorse presenti in cui si possa sviluppare un significativo coinvolgimento dei cittadini che possa portare alla costruzione di azioni sinergiche e di co-programmazione, co-progettazione, co-erogazione e co-valutazione.

Il fine ultimo delle iniziative è quello di: potenziare l’accesso ai servizi e all’assistenza in contrasto alle disuguaglianze; di favorire l’integrità della presa in carico e la qualità dei servizi; di capacitare i cittadini nella definizione del progetto di salute, promuovendo il benessere della persona, delle comunità e dei territori.

Dopo la firma del protocollo, la Direzione Strategica dell’Asp di Messina, composta dal direttore generale Giuseppe Cuccì, dal direttore amministrativo Giancarlo Niutta e dal direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi ha dichiarato: