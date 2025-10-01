San Filippo del Mela: condannati i due aggressori del sindaco Pino

Un’aggressione in piena regola, un episodio che aveva creato non poco scalpore è culminato ieri, presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in una condanna per i due soggetti coinvolti: l’imprenditore Salvatore Calderone, di 48 anni, titolare di un acquapark in zona Belvedere, e un suo dipendente, Santo Caleca, messinese di 56 anni, con precedenti penali alle spalle.

La condanna per i due imputati è di undici mesi di reclusione, pena sospesa: a difendere Calderone gli avvocati Giuseppe Calabrò e Salvatore Silvestro, mentre per Caleca solo l’avvocato Silvestro.

I fatti, risalenti all’11 agosto dello scorso anno, avevano visto i due uomini protagonisti di un’aggressione ai danni del sindaco di San Filippo del Mela, Giovanni Pino, e di altri tre amministratori del Comune: il vicesindaco Valentino Colosi e i due assessori Ferdinando Vento e Francesco Iarrera.

In un momento di forte crisi idrica, in cui era stato previsto dall’amministrazione il rifornimento con autobotte, i due avrebbero preteso la fornitura di acqua presso l’acquapark di Calderone, ostacolando le operazioni in corso in un condominio. Dalle minacce si sarebbe giunti poi ad uno scontro.

Le condanne del Tribunale

Il Tribunale di Barcellona P.G., sezione penale, nella persona della giudice Silvia Maria Spina, ha condannato i due ad un risarcimento di 500 euro nei confronti dei due assessori, Vento e Iarrera, costituitisi come parte civile.

Oltre ai reati di violenza e minaccia a pubblico ufficiale, è stato contestato anche quello di interruzione di un pubblico servizio.

Al sindaco Pino, difeso dall’avvocato Diego Lanza, non è stato riconosciuto alcun risarcimento; mentre il vicesindaco Colosi, difeso dall’avvocato Filippo Spina, ha scelto di revocare la costituzione di parte civile e, dunque, rinunciare all’eventualità di un risarcimento danni a proprio favore.

L’avvocato Filippo Spina ha dichiarato quanto segue.

“Il nostro unico obiettivo processuale è sempre stato solo quello di fare emergere la Verità, condannando con fermezza ogni forma di intimidazione e violenza, al solo fine di difendere l’onorabilità e l’autorevolezza delle Istituzioni democratiche. Nient’altro! Ed è solo per questo che siamo più che soddisfatti dell’esito stante che, comunque, si è trattato di una vicenda spiacevole per tutti e che, con un po’ di buon senso, poteva certamente essere evitata. Un ringraziamento al mio assistito per la fiducia che ha risposto in me e per avermi dato l’onore di rappresentarlo”.