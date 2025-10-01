Nasce il nuovo Lions Club Barcellona Idria e Longano

Domenica 14 settembre, in un hotel di Terme Vigliatore, si è svolta la cerimonia di apertura dell’anno sociale 2025-2026 dei Lions Club della Zona 9. L’evento, guidato dal Presidente di Zona Giuseppe Iacono e alla presenza del Governatore distrettuale Diego Taviano, ha avuto come momento centrale la consegna della Charter al nuovo Lions Club Barcellona Idria e Longano, che sancisce ufficialmente la nascita del club.

La Charter non è solo un mero documento, ma l’impegno sottoscritto dai soci a vivere i valori lionistici: servizio alla comunità, solidarietà, amicizia e fratellanza. Con emozione, il presidente Michelangelo Romano e i 26 soci fondatori tra i quali il segretario distrettale Yuri Paratore hanno firmato l’atto costitutivo, sostenuti dal Lions Club Barcellona Pozzo di Gotto (club sponsor) del coordinatore Antonino Levita.

L’importanza della nascita del nuovo Club

La nascita di questo club rappresenta una tappa importante per il lionismo della fascia tirrenica, dimostrando la vitalità del movimento e la capacità di coinvolgere nuove persone con idee e progetti di servizio. La cerimonia ha visto anche la partecipazione di autorità civili locali, che hanno sottolineato il valore dei Lions come presenza attiva nel territorio.

Il nuovo Lions Club Barcellona Idria e Longano parte con basi solide e con l’entusiasmo dei soci, pronto a realizzare iniziative concrete a favore della comunità, specialmente dei più deboli, nel segno del motto che da sempre guida i Lions: “We Serve”.

I nomi dei soci fondatori del Lions Club Barcellona Idria e Longano

Di seguito tutti i soci fondatori del Lions Club Barcellona Idria e Longano che hanno sottoscritto la charter: Aricò Sebastiano ,Di Blasi Carmelo, Ferrara Giuseppe, Filiti Marco, Genovese Luciano Antonino, La Spada Giuseppe, La Spada Rosario, La Torre Vittorio, Lucchesi Luigi Tindaro, Maiorana Giuseppe, Maiorana Stefano, Milone Carmelo, Milone Giuseppe, Paratore Stefano Yuri, Pettinato Marco Antonino, Raimondo Elena, Randazzo Marialuisa, Ravidà Salvatore Maria, Romano Massimo, Romano Michelangelo, Rossello Pietro, Sacca Mario, Sacco Letterio, Schirò Giuseppe, Spada Carmelo, Trimboli Michele.