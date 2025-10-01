Messina: il maxiprocesso per 112 arresti nel barcellonese

Ieri si è celebrata, innanzi al Tribunale di Messina, l’udienza del Maxiprocesso derivante dell’indagine della Procura Antimafia di Messina che nel giugno dello scorso anno ha portato a 112 arresti tra Barcellona Pozzo di Gotto e comuni limitrofi. Per fatti commessi oltre che in Sicilia, anche in altre regioni d’Italia e all’estero. Soggetti ritenuti responsabili di svariati reati connessi nell’ambito dell’associazione per delinquere barcellonese capeggiata dal neo pentito Salvatore Iannello.

I tre filoni processuali

Dall’indagine si sono sviluppati tre principali filoni giudiziari. Due di essi nei quali viene contestata l’associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico internazionale. Il terzo filone nel quale viene contestata l’associazione per delinquere finalizzata al compimento di una serie di reati inerenti al mercato delle auto, tra cui riciclaggio e falso in atto pubblico.

Ieri, nell’udienza relativa al primo filone, è toccato alla difesa degli imputati esporre le arringhe.

L’avv. Antonino Pirri in difesa dell’imputato M. D., all’esito della propria arringa, ha prodotto documentazione che sarebbe utile a provare l’estraneità del proprio assistito rispetto ai fatti contestati.

Nella montagna di carte emergono dei bonifici che dimostrerebbero la liceità di operazioni commerciali poste in essere dall’imputato. Tale tesi, se verrà confermata in sentenza, potrebbe far assolvere l’imputato dalla contestazione dell’accusa la quale ritiene, invece, sussistenti ipotesi di reato dietro alcune condotte incriminate.

Sono proseguite le arringhe difensive degli avv. Gaetano Pino, Antonino Aloisio, Santi Certo, Fabio Catania.

Sentenza attesa per fine ottobre

All’esito della prossima udienza del processo, prevista il 28 ottobre 2025, che dovrebbe essere l’ultima, il giudice della sezione GUP del Tribunale di Messina, Monia De Francesco, dovrebbe emettere la sentenza. Sentenza che di fatto sarà la prima dell’intera maxi inchiesta e che sarà destinata a mettere un primo punto certo sull’indagine.

Il resto del collegio difensivo composto dagli avv. Salvatore Silvestro, avv. Giuseppe Lo Presti, avv. Giuseppe Ciminata, avv. Tindaro Celi, avv. Diego Lanza, avv. Sebastiano Campanella, avv. Antonino Presti, articolerà le proprie arringhe nella prossima udienza.