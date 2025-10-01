Messina: arrestato per l’aggressione nei confronti dell’ex compagna

Nei giorni scorsi i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Messina hanno arrestato un uomo di 58 anni, cittadino egiziano già noto alle Forze dell’ordine, accusato di tentato omicidio, furto aggravato e violazione di domicilio ai danni della sua ex compagna, una donna di origine romena.

L’aggressione nell’abitazione della vittima

Secondo la ricostruzione dei Militari dell’Arma, l’uomo si sarebbe introdotto nell’abitazione della ex convivente forzando la porta d’ingresso, per poi aggredirla con un coltello e sottrarle il telefono cellulare.

Le urla della donna hanno richiamato l’attenzione dei vicini di casa, che sono intervenuti in suo aiuto, generando la fuga dell’aggressore.

Poco dopo l’uomo è stato rintracciato e bloccato dai Carabinieri, mentre tentava di disfarsi del cellulare sottratto poco prima alla vittima. I militari hanno inoltre recuperato e sequestrato anche l’arma bianca utilizzata per l’aggressione.