Barcellona, maxi confisca ad una coppia legata ai “Barcellonesi”

In data odierna, nelle province di Messina e Crotone, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia di Messina, i Carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto e la Direzione Investigativa Antimafia (DIA) hanno eseguito un provvedimento di confisca beni emesso dal Tribunale peloritano – Sezione Misure di Prevenzione – nei confronti di una coppia di coniugi indiziati di associazione mafiosa e ritenuti facenti parte alla famiglia mafiosa dei Barcellonesi.

I beni confiscati per sei milioni di euro

La misura di prevenzione patrimoniale ha interessato due società operanti nel settore edile, dieci veicoli (compresi mezzi d’opera), un’abitazione residenziale e dieci terreni, per un valore complessivo stimato in circa sei milioni di euro.

Il provvedimento trae origine da una richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Messina, maturata all’esito di articolate indagini che, già nel gennaio 2018, avevano portato all’operazione convenzionalmente denominata “Gotha IV”. In quella circostanza furono contestati nei confronti di 29 persone, fra capi e gregari della famiglia mafiosa dei “Barcellonesi”, reati come associazione mafiosa, estorsione, detenzione e porto illegale di armi, trasferimento fraudolento di valori, tutti aggravati dal metodo mafioso.

Le successive indagini sul patrimonio

Gli approfondimenti investigativi, condotti dalla DIA e dai Carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto, hanno permesso di accertare che i destinatari del provvedimento avevano accumulato negli anni un patrimonio del tutto sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati.

Secondo gli inquirenti, i due avrebbero commissionato estorsioni a danno di imprese impegnate nella realizzazione di lavori pubblici, costringendole a cedere quote societarie poi intestate fittiziamente a terzi, così da percepirne i profitti ed eludere le norme sulle misure di prevenzione patrimoniale.

Già nel marzo 2018 gli stessi beni erano stati colpiti da un decreto di sequestro preventivo.

Quanto sopra, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito, precisando che il provvedimento di confisca adottato può essere modificato o annullato attraverso il ricorso agli ordinari mezzi di impugnazione e che tali successivi gradi di giudizio, sempre nel contraddittorio fra accusa e difesa davanti al giudice terzo e imparziale, possono anche concludersi con l’esclusione di qualsiasi forma di responsabilità e la restituzione dei beni agli aventi diritto.