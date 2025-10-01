Barcellona, Dusty contro il Comune: presentato ricorso alla Cassazione

Si riapre la vicenda giudiziaria che aveva visto protagonisti il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto e la Dusty S.r.l., ditta etnea incaricata per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti differenziati in città.

Il contenzioso, avviato nel 2022, con una sentenza di primo grado a favore del Comune, aveva poi avuto analogo esito alla Corte d’Appello di Messina nel maggio 2025.

La società ha, però, deciso di proseguire e portare la questione al terzo grado di giudizio, presentando ricorso alla Corte di Cassazione.

La controversia, che coinvolge cifre milionarie, ha ad oggetto le richieste di pagamento al Comune da parte di Dusty per presunti maggiori costi sostenuti, per l’ammontare di una cifra di 400 mila euro al mese per il servizio di igiene urbana svolto dal 2013 fino alla fine dell’appalto.

La vicenda trae origine da un contratto stipulato nel 2011 tra la Dusty e l’Ato Me2 per il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti, al quale il Comune era subentrato ufficialmente nel 2012. Dopo la risoluzione unilaterale del rapporto con l’Ato Me2 da parte della Dusty, l’amministrazione comunale aveva comunque raggiunto un accordo con l’azienda per garantire la continuità del servizio.