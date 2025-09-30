Segnalazione: degrado in Piazza Verga di fronte all’I.C. “Balotta”

Piazza Verga, lo spiazzale antistante l’Istituto Comprensivo Statale “Nino Pino Balotta”, in zona Pozzo di Gotto, da tempo versa in condizioni di totale abbandono: rifiuti ed erbacce sono ormai protagonisti, segno evidente di un degrado che avanza senza sosta.

Residenti e genitori denunciano la situazione, lamentando soprattutto l’impossibilità di attraversare l’area per accompagnare i bambini a scuola. Dunque, richiedono interventi urgenti di pulizia e riqualificazione per una zona quotidianamente frequentata.

Segnalazione-Piazza-Verga1-576x1024 Segnalazione: degrado in Piazza Verga di fronte all'I.C. "Balotta"
Segnalazione-Piazza-Verga-1024x768 Segnalazione: degrado in Piazza Verga di fronte all'I.C. "Balotta"
