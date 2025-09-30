Manifestazione in ricordo del Giudice Livatino: presenti anche tre alunni dell’I.C. “Foscolo”

Sabato 27 settembre, presso la Sala Convegni dell’hotel “Il Gattopardo” di Brolo, si è tenuta la Manifestazione in ricordo del Giudice Rosario Livatino nel 35° anniversario della sua morte.

La Manifestazione è stata realizzata grazie all’autofinanziamento dei soci dell’Associazione “Raggio di Sole” di Brolo.

Presenti rappresentanti delle Istituzioni, Autorità civili e militari e di un vasto pubblico, tra cui tantissimi giovani.

Tra questi, si sono distinti tre studenti dell’I.C. “Ugo Foscolo” di Barcellona Pozzo di Gotto, che hanno partecipato alla quinta Edizione del Concorso grafico – pittorico “Accendiamo i colori della legalità”.

Il Concorso, rivolto agli alunni iscritti per l’anno scolastico 2024/25 per le Scuole Secondarie di Primo Grado, si prefigge si sensibilizzare i più giovani alla cultura della legalità, rappresentata attraverso un elaborato grafico-pittorico.

Gli elaborati sono stati esaminati da un’apposita Commissione presieduta dalla Prof.ssa Antonella Papiro, dal Poeta e Pittore Vito Natoli e da componenti dell’Associazione “Raggio di Sole”.

I tre alunni dell’I.C. “Foscolo” che hanno ricevuto un riconoscimento per l’elaborato presentato sono:

  • Antonino Crisafulli, Classe II D, al quale è stata riservata una Menzione Speciale;
  • Chiara Torre, Classe II A, che si è classificata al terzo posto;
  • Chiara Aliquò, Classe II D, seconda classificata Ex Aequo.

 

IMG_20250927_180444-1024x771 Manifestazione in ricordo del Giudice Livatino: presenti anche tre alunni dell'I.C. "Foscolo"
IMG_20250927_181600-1024x771 Manifestazione in ricordo del Giudice Livatino: presenti anche tre alunni dell'I.C. "Foscolo"
