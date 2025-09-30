Manifestazione in ricordo del Giudice Livatino: presenti anche tre alunni dell’I.C. “Foscolo”

Sabato 27 settembre, presso la Sala Convegni dell’hotel “Il Gattopardo” di Brolo, si è tenuta la Manifestazione in ricordo del Giudice Rosario Livatino nel 35° anniversario della sua morte.

La Manifestazione è stata realizzata grazie all’autofinanziamento dei soci dell’Associazione “Raggio di Sole” di Brolo.

Presenti rappresentanti delle Istituzioni, Autorità civili e militari e di un vasto pubblico, tra cui tantissimi giovani.

Tra questi, si sono distinti tre studenti dell’I.C. “Ugo Foscolo” di Barcellona Pozzo di Gotto, che hanno partecipato alla quinta Edizione del Concorso grafico – pittorico “Accendiamo i colori della legalità”.

Il Concorso, rivolto agli alunni iscritti per l’anno scolastico 2024/25 per le Scuole Secondarie di Primo Grado, si prefigge si sensibilizzare i più giovani alla cultura della legalità, rappresentata attraverso un elaborato grafico-pittorico.

Gli elaborati sono stati esaminati da un’apposita Commissione presieduta dalla Prof.ssa Antonella Papiro, dal Poeta e Pittore Vito Natoli e da componenti dell’Associazione “Raggio di Sole”.

I tre alunni dell’I.C. “Foscolo” che hanno ricevuto un riconoscimento per l’elaborato presentato sono: