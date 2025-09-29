Taormina, 72enne arrestato dai Carabinieri: coltivava marijuana sul balcone di casa

I Carabinieri della Compagnia di Taormina hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo di 72 anni del posto, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione e produzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La scoperta dei Carabinieri

Durante un servizio di controllo del territorio, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno notato alcune piante sospette sul balcone dell’abitazione dell’uomo. Da lì è scattata la perquisizione domiciliare, che ha portato al rinvenimento di 20 piante di marijuana già in fase di infiorescenza, con un’altezza variabile tra 1,30 e 2 metri.

Le piante erano state collocate tra vegetazione ornamentale, probabilmente per renderne più difficile l’individuazione dall’esterno.

Il sequestro e gli accertamenti

Nel corso dell’operazione i Carabinieri hanno sequestrato anche un bilancino di precisione, intriso di residui di sostanza stupefacente, insieme a materiale utilizzato per la coltivazione.

Le piante sono state inviate al RIS di Messina per le analisi di laboratorio, volte a stabilire il quantitativo di principio attivo contenuto.

L’arresto

Il 72enne è stato posto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che valuterà la sua posizione nelle prossime ore.