Sospesa l’erogazione dell’assegno di inclusione ai beneficiari del Distretto socio-sanitario n. 28 per mancanza di assistenti sociali

E’ stata sospesa l’erogazione dell’assegno di inclusione ai beneficiari del Distretto socio-sanitario n. 28, con comune capofila Barcellona, per mancanza di assistenti sociali nel Comune di riferimento.

I beneficiari, privi del sostegno economico da un mese e mezzo, sono sul piede di guerra e minacciano azioni eclatanti.

Ricordiamo che è obbligatorio rivolgersi ai servizi sociali per l’Assegno di Inclusione (ADI) e per la sua continuazione, poiché l’incontro con gli assistenti sociali è necessario per un colloquio finalizzato a valutare la condizione socio-familiare e a definire un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa. La mancata presentazione alle convocazioni senza giustificato motivo può portare alla sospensione del beneficio.

Dai servizi sociali del Comune di Barcellona fanno sapere che è stato già espletato il concorso per l’assunzione degli assistenti e che si aspetta la presa di servizio.