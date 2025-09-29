“La realtà dei colori”: inaugurata alla Galleria Civica la personale di Vincenzo Occello

È stata inaugurata ieri, presso la Galleria civica Seme d’arancia, la personale di pittura di Vincenzo Occello “La realtà dei colori”; l’evento è stato patrocinato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Barcellona P.G. e dalle associazioni culturali “FilicusArte” e “Giuseppe Garibaldi”.

Dopo i saluti dell’artista Vincenzo Occello, dell’Assessora alla Cultura Angelita Pino e dei presidenti delle associazioni “FilicusArte” e “Giuseppe Garibaldi”, rispettivamente Giuseppe Giunta e Dominique Cicero, lo storico dell’arte Andrea Italiano ha introdotto la vernissage, dando alcune chiavi di lettura al numeroso pubblico presente. Al termine della presentazione Dominique Cicero ha allietato gli spettatori eseguendo un brano al flauto traverso.

“Siamo orgogliosi di avere nella nostra associazione persone che, come Vincenzo Occello, tengono alto il valore dell’arte e della cultura in genere – ha affermato Giunta. Spero che l’arte ingentilisca gli uomini e che la nostra presenza culturale continui sul territorio”.

Andrea Italiano ha spiegato come Vincenzo Occello sia un artista che, grazie al colore, riesce a restituire a ciò che ha precedentemente appuntato “un sentimento della realtà molto vicino al vero”. Lo Storico dell’arte ha sottolineato anche la vicinanza di Occello con l’artista Eligio Egitto, anche lui un pittore che “si caratterizza per l’uso del colore molto espressivo con il quale riesce a dare alle opere un tocco di realismo molto suggestivo. Il suo stile è compiuto – ha concluso Andrea italiano – Vincenzo è un artista che torna sul quadro tante volte fino ad essere soddisfatto di ciò che ha realizzato e, grazie a questo suo studio dal vero delle immagini, possiamo assistere ad una mostra bella che diventa un bilancio di questa sua prima parte di carriera”.

La mostra “La realtà dei colori” rimarrà aperta tutti i giorni fino a domenica 5 ottobre 2025 dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 20,30.