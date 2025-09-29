Barcellona, appello per Martina: “Serve un parcheggio disabili davanti la scuola”

Una richiesta di civiltà e di rispetto dei diritti. È quella avanzata da Natalina Maio, mamma di Martina, una studentessa di 11 anni della scuola media “Giovanni Verga”, che ogni giorno affronta le difficoltà della disabilità senza arrendersi.

Martina, però, non può rischiare la vita anche per andare a scuola e l’assenza di un parcheggio per disabili sicuro davanti all’ingresso della scuola, necessario per consentire al mezzo che accompagna la ragazza di abbassare la pedana e farla scendere in carrozzina, in totale sicurezza aggrava la situazione.

La segnalazione della mamma

“Martina non chiede un privilegio, ma un diritto: andare a scuola senza ostacoli – afferma la mamma, che ha presentato più volte richieste al Comune e alla Prefettura – ci fermiamo dall’altra parte della strada e dobbiamo sfidare il traffico selvaggio della città all’ora di punta e davanti alla scuola. Sono veramente avvilita dal non ricevere risposte e dal non avere una soluzione”.

A sostenere la battaglia anche la Dirigente Scolastica Carmela Pino, che ha inviato diverse segnalazioni agli uffici competenti per chiedere una soluzione immediata. “La normativa è chiara – sottolinea mamma Natalina – ma occorre un intervento concreto per garantire sicurezza e dignità agli studenti con disabilità. Martina avrebbe diritto a scendere davanti alla scuola, ma la via con divieto di accesso è sempre piena di macchine parcheggiate e riesco a parcheggiare, quando va bene, soltanto il furgone. Ma come faccio a fare scendere Martina se non ho lo spazio per mettere la pedana?”.

Una questione di diritti

La copertura del torrente Longano e la presenza di auto in sosta irregolare rendono difficoltoso, se non impossibile, l’accesso. Eppure, la legge 593/86 (art. 11) prevede che, anche in caso di isola pedonale, i veicoli con contrassegno per disabili possano transitare e sostare.

“Ogni giorno affrontiamo una montagna di difficoltà – ribadisce Natalina Maio – ma il parcheggio non dovrebbe essere uno di questi problemi”.

L’appello al Comune

La richiesta è chiara: un posto auto dedicato o un accesso sicuro per garantire a Martina il diritto allo studio. Una decisione che, con buon senso e volontà politica, potrebbe essere presa in tempi rapidi.

Intanto, la famiglia e la comunità scolastica restano in attesa che il Comune dia finalmente risposte concrete a un’esigenza che non può più essere ignorata.