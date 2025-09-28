Il barcellonese don Carmelo Luciano Puliafito cerimoniere nella messa papale su Rai Uno

Il barcellonese don Carmelo Luciano Puliafito ha svolto il ruolo di cerimoniere nella messa papale che è stata trasmessa stamattina su Rai Uno, a partire dalle 11. Don Carmelo si è laureato presso l’Istituto Teologico “San Pio X” di Messina. Attualmente è stato inviato a Roma per proseguire gli studi presso la Pontificia Università Gregoriana, ed è ospite dell’Almo Collegio Capranica.

È stato ordinato diacono a Messina il 28 giugno 2025 per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria di S.E. Mons. Giovanni Accolla, Arcivescovo di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela.