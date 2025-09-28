Falcone: misura cautelare applicata a compagno violento, allontanato dalla famiglia

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Falcone, guidati dal Luogotenente Angelo Floramo, hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare nei confronti di un 31enne, E.L.. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Patti, Dott. Ugo Domenico Molina, su richiesta della Procura della Repubblica di Patti, diretta dal Procuratore Capo Dott. Angelo Cavallo.

L’uomo, difeso dall’Avv. Giuseppe Ciminata, è indagato per maltrattamenti nei confronti della compagna e dei tre figli minori, a seguito di numerose denunce presentate dalla vittima.

Maltrattamenti e violenze in famiglia

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il 31enne avrebbe messo in atto ripetute condotte violente e vessatorie, tali da costringere in più occasioni la donna a ricorrere alle cure del pronto soccorso.

Le indagini hanno evidenziato che la compagna e i figli sarebbero stati costretti a vivere in un clima di terrore, subendo periodicamente insulti, minacce, pugni e schiaffi.

In un episodio particolarmente grave, l’uomo avrebbe afferrato una bottiglia di vetro rotta con l’intento di aggredire la donna, per poi colpirla con pugni al volto e alla testa, provocandole lesioni personali.

L’ordinanza cautelare del GIP

La misura cautelare disposta dal GIP ha imposto l’allontanamento immediato dal domicilio familiare e il divieto di avvicinamento alle persone offese. Il compagno violento dovrà mantenere una distanza minima di 500 metri dalla compagna e dai figli, con il controllo del braccialetto elettronico.

Nei prossimi giorni, il GIP Dott. Molina procederà con l’interrogatorio di garanzia dell’indagato presso il Tribunale di Patti, alla presenza del difensore, Avv. Giuseppe Ciminata.