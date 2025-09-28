Barcellona, inaugurata ieri mattina la nuova Piazza di Fondaconuovo

Ieri, è stata inaugurata la nuova Piazza di Fondaconuovo, un’opera di riqualificazione urbana attesa da decenni e realizzata grazie a un finanziamento di 810.000 euro del Programma straordinario per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, promosso dal Governo italiano.

Il Sindaco Giuseppe Calabrò, insieme alla sua giunta, ha tagliato il nastro davanti ai cittadini del quartiere, definendo la piazza “un simbolo di rinascita e attenzione verso una comunità troppo a lungo dimenticata”.

Un progetto di riqualificazione urbana per Fondaconuovo

La nuova piazza non è solo un intervento urbanistico, ma un vero e proprio luogo di socialità e identità per il quartiere. L’area è stata completamente trasformata: nuova pavimentazione, fontana, illuminazione, panchine e spazi per bambini e anziani restituiscono a Fondaconuovo il suo “cuore pulsante”.

“Oggi Fondaconuovo volta pagina – ha dichiarato il Sindaco Calabrò –. Questa piazza rappresenta dignità, investimento e fiducia. Non è solo arredo urbano, ma un punto di incontro, un luogo per il gioco e la comunità”.

Fondi del Programma Periferie per la qualità della vita

L’intervento è stato reso possibile dall’adesione al Programma Periferie, che sostiene la rigenerazione di aree urbane degradate con l’obiettivo di migliorarne vivibilità, sicurezza e sostenibilità.

L’Amministrazione Comunale di Barcellona Pozzo di Gotto è riuscita a intercettare queste risorse, portando a termine un progetto che incide direttamente sulla quotidianità dei residenti di Fondaconuovo.

“Ringrazio gli uffici comunali, le maestranze e soprattutto i cittadini di Fondaconuovo per la loro pazienza – ha aggiunto Calabrò –. L’inaugurazione di questa piazza rappresenta un impegno mantenuto e un passo concreto verso la valorizzazione di un quartiere che meritava attenzione”.