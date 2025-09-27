“Disertiamo il silenzio”, manifestazione contro tutte le guerre all’Oasi

Ieri sera, nell’arena dell’Oasi in Piazza San Sebastiano, si è tenuta la manifestazione culturale “Disertiamo il silenzio. Contro le guerre, per chi non ha più voce, per chi non può più gridare”, organizzata dal Network delle Associazioni Culturali (presieduta da Felice Mancuso) e dalla Genius Loci (presieduta a Barnardo Dell’Aglio).

L’evento è stato introdotto da Tiziana Presti: «Abbiamo lanciato l’appello “Disertiamo il silenzio contro tutte le guerre”, per un momento di riflessione sulle tante guerre intorno a noi, ma anche per rompere il muro dell’indifferenza e scuotere le nostre coscienze.Una serata di riflessioni, di letture sul tema delle guerre con articoli di giornale, qualche poesia per provocare qualche emozione. Lo faremo qui! In un luogo del cuore, per “noi” della Genius Loci. Qui sorgeva la vecchia Matrice con accanto la Chiesa degli Agonizzanti, poi il vecchio Teatro Mandanici, l’ex Monte di Pietà.»

Sono subito iniziati gli interventi, alternandosi ad una scrivania ingombra di giornali (quelli veri, di carta), per quelli che hanno letto degli articoli di giornali, e ad un leggio, per i lettori delle poesie. Si sono alternati Massimo Sindoni, Suor Marilena Mercurio, Flaviana Gullì, Marcello Crinò, Felice Mancuso, Franco Caliri, Gino Trapani, Rita Martino, Tanina Caliri, Nunziatina Freni, Erminio Salzano, Zina Giglio e Bernardo Dell’Aglio. Da sottolineare l’equilibrio nelle letture tra la guerra in Ucraina e la guerra in Medio Oriente e la varietà dei giornali proposti. Alla fine sono state distribuite delle candele al pubblico. Inoltre sono stati esposti due pannelli sulle guerre a cura di Mario Benenati (Associazione Fumettomania), e una striscia di immagini “Pagine di guerra”, di Marcello Crinò. Su uno schermo sono state proiettate immagini di guerra.

Infine è intervenuto il sindaco Pinuccio Calabrò, che ha espresso il suo plauso per questa iniziativa. In effetti a Barcellona da quando sono iniziate le due guerre (ma ricordiamo che nel mondo i conflitti in corso sono ben cinquantasei), sono state fatte due sole manifestazioni, la prima contro l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, e in tempi recenti una manifestazione dei Pro-Pal. Nient’altro, come se le guerre non avessero alcuna incidenza sulla nostra vita.

Un ringraziamento lo ha rivolto Bernardo Dell’Aglio a Pippo Bucca e Mariarosa Paratore, che si sono occupati della “regia” dell’evento.

(Foto di Nicola Mollura)