Consiglio Comunale: il Sindaco Calabrò rincara la dose, ma l’opposizione chiede le dimissioni

Sulla bocciatura relativa alla variazione di bilancio per indagini ambientali su discarica dismessa a Migliardo, torna a parlare il primo cittadino Pinuccio Calabrò, definendo il risultato come “Atto irresponsabile dell’opposizione”.

​”La Giunta Comunale -si legge nella nota – esprime sconcerto, forte rammarico e indignazione per l’esito della seduta consiliare di mercoledì. La bocciatura della variazione di bilancio in entrata di € 93.000,00 da parte dei Consiglieri di opposizione ha mandato in fumo un finanziamento importante ed atteso da decenni per il nostro territorio. ​Di fronte a tale scelta irresponsabile, i Consiglieri di maggioranza hanno giustamente abbandonato l’aula e si sono astenuti dal partecipare nella sedute successive di giovedi per protesta, ritenendo inaccettabile che si metta a rischio la salute pubblica e si faccia perdere un’importante risorsa economica. ​La variazione di bilancio era essenziale per incassare e utilizzare i fondi stanziati dalla Regione Siciliana (D.D.G. n. 2257/2024) per l’esecuzione delle indagini preliminari su una discarica dismessa in c.da Migliardo. Questo progetto non è un capriccio, ma la seconda fase cruciale di un iter già avviato e rendicontato (la progettazione d’indagine finanziata con D.D.G. n. 2090/2024), finalizzato a stabilire come l’area si debba concretamente bonificare. ​La tempistica è estremamente stringente: la scadenza per la consegna degli elaborati è fissata inderogabilmente al 31 ottobre 2025. La mancata approvazione della variazione di bilancio impedisce l’affidamento immediato dei servizi (per i quali l’ufficio ha già svolto l’indagine preliminare di mercato) e comporta la perdita definitiva dell’intero finanziamento di € 93.000,00.”

​”Quella dell’opposizione – continua il Sindaco – non è stata una manovra politica, ma un atto di autolesionismo istituzionale e un grave danno ai cittadini,” dichiara il Sindaco. “Non esiste alcuna ragione formale o amministrativa che possa giustificare la scelta di far perdere un finanziamento regionale di questa portata, che non grava sul bilancio comunale ma è destinato alla sicurezza ambientale e alla tutela del nostro territorio. Questa scelta, purtroppo non la prima nel nostro consiglio comunale, vanifica gli sforzi degli uffici e dell’Amministrazione e mina il futuro ambientale della zona interessata dalla vecchia discarica.”



​Il Sindaco – alla fine della nota – rivolge un appello accorato a tutte le forze politiche affinché prevalga il senso di responsabilità. ​”La posta in gioco è la salute pubblica e l’ambiente. Faccio appello ai Consiglieri di opposizione affinché rivedano la loro posizione e permettano un’immediata riconvocazione del Consiglio. È necessario recuperare il tempo perduto per evitare la perdita di questi fondi. Non possiamo permettere che la politica ostruzionistica prevalga sull’interesse superiore della comunità e sulla possibilità di rimuovere un potenziale rischio ambientale dal nostro Comune.“

La risposta del Movimento Città Aperta

“In questi ultimi giorni, l’amministrazione Calabrò ha dato il peggio di sè: prima disertando l’aula consiliare in occasione del consiglio comunale e poi, per bocca dell’assessore Molino e del Sindaco Calabrò, addossando in modo paradossale e falso all’opposizione “colpe” inesistenti e addirittura un clima di “guerriglia” che farebbe solo ridere se non vivessimo un periodo in cui guerre e guerriglie evocano situazioni davvero drammatiche.

Il Sindaco Calabró ha ormai perso ogni credibilità: non parla in aula, non illustra né difende i provvediemnti che propone. I consiglieri che dovrebbero sostenerlo spesso non si presentano in aula tanto che i documenti necessari per la città vengono varati solo grazie alla presenza dei membri dell’opposizione. Eppure ha il barbaro coraggio di gridare allo scandalo sui media, nel tentativo maldestro di confondere le acque e mascherare la propria incapacità di amministrare.

Senza neanche entrare nel merito, questi sedicenti politici sono usciti dall’aula senza valutare e discuter gli emendamenti e non si sono presentati in aula nemmeno il giorno successivo, quando si sarebbero dovuti trattare punti su altri finanziamenti. Questo comportamento può definirsi con una sola parola “irresponsabile”.

Il Sindaco e i consiglieri di maggioranza dovrebbero rispondere solo a due semplici domande: dov’erano quando si decidevano le sorti di questi finanziamenti?

Il Movimento Città Aperta, ormai da un paio d’anni, chiede a questa amministrazione di prendere atto della sua incapacità di governare la città e dimettersi, ma purtroppo è rimasto inascoltato e si dovrà assistere per altri 6 mesi all’agonìa di Barcellona Pozzo di Gotto.”

Le critiche di Sud chiama Nord, Forza Italia e del gruppo Barcellona Pozzo di Gotto in comune

Alle voci critiche si aggiungono quelle della consigliera Melangela Scolaro (Sud Chiama Nord) supportata in questa riflessione da Forza Italia e di Ilenia Torre e Giuseppe Abbate del gruppo Barcellona Pozzo di Gotto in comune. Scolaro ha sottolineato come la variazione di bilancio relativa alla discarica sia arrivata in aula in maniera poco chiara, presentata come emendamento ad un’altra variazione senza alcun collegamento diretto: “Il sindaco si indigna, ma omette di dire che non era presente in aula quando avrebbe dovuto assumersi la responsabilità del provvedimento e fornire le informazioni essenziali ai consiglieri”, ha dichiarato.

Sulla stessa linea Torre, che ha puntato il dito contro la mancanza di risposte alle domande dei consiglieri e sul ritardo con cui il finanziamento, risalente a un decreto di dicembre 2024, è stato portato in aula: “Il sindaco non spiega cosa sia accaduto in questi mesi. La maggioranza ha preferito abbandonare i lavori piuttosto che discutere gli emendamenti dell’opposizione, regolarmente presentati. Dodici consiglieri su dodici erano assenti giovedì: è la prova che oggi questa amministrazione non ha più i numeri per governare”.

Per Torre, il vero motivo di indignazione dovrebbe essere il “fallimento politico a 360 gradi” di una maggioranza incapace di garantire la prosecuzione dei lavori consiliari.