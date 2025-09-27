Barcellona PG, assolto l’imprenditore agricolo: cadono le accuse di truffa e autoriciclaggio

La difesa dell’avvocato Sebastiano Campanella: “Accuse infondate, lavori regolarmente eseguiti e verificati”

Si è concluso con un’assoluzione piena il processo che vedeva imputato un imprenditore agricolo del comprensorio barcellonese, accusato di truffa aggravata ai danni dell’Unione Europea e di autoriciclaggio.

L’indagine era scaturita da un finanziamento comunitario a fondo perduto di circa 364mila euro, erogato nell’ambito della misura 121 del PSR per l’ammodernamento delle aziende agricole, a fronte di un investimento complessivo di oltre 700mila euro per la realizzazione di strutture destinate all’allevamento e alla produzione zootecnica.

I controlli e la ricostruzione della difesa

Secondo l’accusa, parte delle spese ammesse non sarebbe stata effettivamente sostenuta e alcuni movimenti di denaro sarebbero stati incompatibili con la capacità reddituale dell’imprenditore, ipotizzando operazioni simulate.

Una tesi respinta con decisione dalla difesa, rappresentata dagli avvocati Sebastiano Campanella e Niola Verderico, che hanno dimostrato come tutte le opere fossero state regolarmente realizzate e sottoposte a collaudo da parte degli uffici competenti. Il parziale ribasso applicato al progetto non derivava da lavori mancati, ma esclusivamente da diverse modalità esecutive.

Per quanto riguarda i versamenti contestati, la difesa ha evidenziato come erroneamente la Guardia di Finanza aveva valutato la situazione economica sulla base del reddito dichiarato e non del volume d’affari effettivo. Dalle dichiarazioni IVA e dalla consulenza tecnica prodotta in giudizio è emersa invece la piena compatibilità tra i flussi finanziari e i ricavi dell’azienda.

La sentenza: assoluzione e dissequestro

Il procedimento, che aveva comportato anche il sequestro preventivo delle strutture aziendali, si è concluso con la formula più ampia di assoluzione e con la revoca del sequestro.

Per l’avvocato Campanella, la decisione del giudice conferma “l’assoluta inconsistenza degli addebiti” e restituisce all’imprenditore la possibilità di guardare con fiducia al futuro della propria attività.