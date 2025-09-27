Barcellona: la celebrazione in onore del Carabiniere Pantaleo La Spada

La cerimonia in via Garibaldi

Tra commozione e solennità, la via Garibaldi a Barcellona Pozzo di Gotto questa mattina è stata popolata da Forze dell’Ordine, istituzioni e cittadini, uniti per celebrare la memoria di Pantaleo Mario La Spada, il Carabiniere Scelto che il 24 settembre 1985 – esattamente quarant’anni fa – fu vittima di due colpi di fucile, nel tentativo di sventare un furto all’interno di una gioielleria della centralissima strada.

Nel 40° anniversario dalla sua scomparsa ad onorarlo erano presenti, oltre alla famiglia, autorità locali militari, civili e religiose. Fra queste, il sindaco Pinuccio Calabrò, l’assessore alla cultura e ai grandi eventi Angelita Pino, una rappresentanza dell’Arma dei Carabinieri e l’Associazione Nazionale Carabinieri, sezione di Barcellona Pozzo di Gotto – intitolata nel 2002 proprio a Pantaleo Mario La Spada.

I risconoscimenti e il ricordo della comunità

Nel ricordare tutti i riconoscimenti che la città ha dedicato al Carabiniere, l’assessore Angelita Pino ha ringraziato la sezione di Barcellona P.G. dell’Associazione Nazionale Carabinieri per l’organizzazione annuale della cerimonia, che tiene sempre vivo il ricordo di un eroe illustre.

“I riconoscimenti dati dalla città di Barcellona sono dimostrazione della condanna degli atti di criminalità organizzata e della vicinanza agli uomini di valore che sacrificano il bene supremo della vita per ideali molto più alti”.

Tra gli onori tributati negli anni a Pantaleo Mario La Spada ha ricordato l’encomio solenne del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri del 1986, la Medaglia d’Argento al Valor Civile e alla memoria del 1988, l’intitolazione nel 2002 della sezione locale dell’Associazione Nazionale Carabinieri, la targa commemorativa in Via Garibaldi del 2005 e, più di recente, l’intitolazione nel 2022 di una via, nel quartiere Immacolata, che conduce alla scalinata dei Basiliani.

All’epoca dei fatti, La Spada Pantaleo aveva 27 anni, e lasciava così la moglie e un figlio di appena un anno.

Oggi, in un momento di grande commozione, il figlio ormai adulto ha commemorato il padre, ringraziando le Forze dell’Ordine che quotidianamente si spendono per i cittadini, mettendo a rischio le proprie vite a servizio dello Stato.

Ad onorarne la memoria anche il collega che quasi sempre faceva coppia fissa con Mario, che ha rievocato, con forte emozione, i momenti principali di quella giornata in cui il destino ha decretato la tragica fine dell’amico.