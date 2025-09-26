Palermo, protesta Polizia Penitenziaria: presente anche Barcellona

Il 25 settembre, aderendo alla campagna “Settembre in Blu” della Confederazione Sindacati Penitenziari (Con.si.pe.), la Polizia Penitenziaria si è riunita per manifestare in diverse città d’Italia: tra queste anche Palermo, proprio davanti alla sede del Provveditorato Regionale.

A prendere parte alla protesta era presente anche una delegazione proveniente da Barcellona Pozzo di Gotto, per manifestare i disagi di penitenziari e poliziotti.

L’appello alle istituzioni

Tramite un appello, il portavoce Davide Scaduto afferma: “Quello che chiediamo alle autorità governative e legislative è che la Polizia Penitenziaria venga totalmente ridisegnata e venga ridisegnata anche l’organizzazione del sistema penitenziario tutto: un sistema fallimentare e che non garantisce più la sicurezza all’interno degli istituti penitenziari”.

Il fine di tale mobilitazione è, quindi, chiedere che venga restituita dignità ai poliziotti penitenziari, accendendo i riflettori sulle difficoltà che giornalmente vivono gli agenti, riassumibili nei seguenti punti principali:

turni massacranti;

organici ridotti;

straordinari non pagati;

sicurezza negli istituti penitenziari.

Le richieste del sindacato

Tra le principali istanze portate avanti dalla Con.si.pe. figurano:

il potenziamento del servizio psichiatrico in tutti gli istituti siciliani;

in tutti gli istituti siciliani; l’ incremento del personale , per scongiurare il problema dei turni quotidiani da 10-12 ore a cui spesso sono costretti gli agenti;

, per scongiurare il problema dei turni quotidiani da 10-12 ore a cui spesso sono costretti gli agenti; l’assegnazione di risorse straordinarie per manutenzioni urgenti negli istituti, al fine di migliorare le condizioni strutturali.

La mobilitazione ha voluto dunque richiamare l’attenzione su un sistema che gli operatori giudicano ormai al collasso, con la richiesta di restituire dignità e tutele ai poliziotti penitenziari che quotidianamente affrontano situazioni di forte criticità.