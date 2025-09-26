Barcellona, clima di guerriglia politica all’ultimo Consiglio Comunale: il resoconto

Il Consiglio comunale di Barcellona Pozzo di Gotto si è riunito in due giornate, lo scorso 24 e 25 settembre, per discutere e votare importanti punti all’ordine del giorno riguardanti bilancio, ambiente e impianti sportivi.

I risultati della seduta

Variazione di bilancio approvata : l’aula ha dato il via libera allo stanziamento di circa 250mila euro provenienti dalla Regione Siciliana, destinati alla prosecuzione del servizio Asacom . Il servizio partirà dal primo lunedì di ottobre e avrà durata di quattro mesi, con copertura fino a fine anno grazie anche a risorse nazionali.

Emendamento Tre Finaite bocciato : non è stato approvato l’emendamento che prevedeva l’acquisizione di un finanziamento di 93mila euro per studi preliminari finalizzati alla bonifica della storica discarica abusiva. La scadenza del 31 ottobre per la consegna degli elaborati comporterà, di fatto, la perdita del contributo.

Regolamento sugli impianti sportivi votato con gli emendamenti: la proposta di modifica avanzata dall’amministrazione per introdurre la gestione annuale degli impianti da parte di terzi tramite avviso pubblico non è stata votata. A seguito della presentazione di emendamenti in aula, il provvedimento è stato ritirato.

Il commento dell’assessore Molino

L’Assessore Roberto Molino ha espresso soddisfazione per l’approvazione della variazione di bilancio, che assicura la continuità del servizio Asacom. Tuttavia, ha manifestato forte rammarico per la mancata approvazione dell’emendamento sulle Tre Finaite:

“La bocciatura comporta la perdita di 93mila euro di finanziamento. Non comprendiamo il motivo di questa scelta: rinunciare a risorse così importanti è un danno per la città”.

La modifica al regolamento sugli impianti sportivi

Il secondo tema centrale ha riguardato la proposta di modifica del regolamento per l’utilizzo degli impianti sportivi, con l’introduzione di una nuova fattispecie: la gestione annuale da parte di terzi tramite avviso pubblico.

“L’obiettivo – chiarisce Molino – era rendere più funzionali strutture come il PalAlberti, poco appetibili con l’attuale meccanismo di concessione. Avevamo già avviato un confronto in Commissione e con le società sportive, ottenendo un via libera alla presentazione in aula”.

Tuttavia, a sorpresa, durante il dibattito il consigliere Bongiovanni ha presentato diversi emendamenti che, secondo Molino, “stravolgevano il regolamento” senza un preventivo passaggio in Commissione. “I regolamenti sono un patrimonio condiviso – afferma – e modificarli all’ultimo minuto, senza confronto, è un atto poco corretto”.

Clima teso e ritiri in aula

Molino ha inoltre evidenziato un paradosso nel regolamento vigente: “Le società sportive di vertice, che ottengono risultati importanti, invece di ricevere un sostegno dal Comune, si trovano ad affrontare tariffe più alte. È un punto che il Consiglio dovrà rivedere con spirito costruttivo”.

Alla luce della mancata disponibilità del consigliere Bongiovanni a ritirare gli emendamenti, l’assessore ha scelto di ritirare l’intero provvedimento, sostenuto in questa scelta dai gruppi di opposizione.

“La mia proposta sulla gestione annuale degli impianti era importante e utile, ma in questo clima di guerriglia politica – conclude Molino – si è preferito bloccare tutto. Prima è stato bocciato un emendamento che ha fatto perdere un finanziamento ambientale da 93mila euro, poi sono state dimenticate le regole basilari di correttezza istituzionale. È un modo di fare che non aiuta la città”.